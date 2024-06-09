 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يجيب على أسئلة الصحفيين اليوم قبل مواجهة السعودية في التصفيات المونديالية

النعيمات يظهر في استفتاء الاتحاد الآسيوي.. وبني عطية يعود لتمارين المنتخب الوطني

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مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من مدافع طاجيكستان مانوتشير سفاروف - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - دخل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، في سباق مع 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا، بعد أن تألق في مباراة المنتخب الأخيرة، وساهم في تأهل “النشامى” للمرة السادسة للبطولة القارية، وللمرة الثانية إلى المرحلة الحاسمة بتصفيات المونديال.اضافة اعلان
وتمكن النعيمات في المباراة الماضية للمنتخب الوطني أمام طاجيكستان، من تسجيل هدف وصناعة هدفين في المباراة التي انتهت نتيجتها لصالح “النشامى” بثلاثية نظيفة، ليحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار مراقب المباراة، وقام الاتحاد الآسيوي أمس بطرح استفتاء جماهيري لمعرفة أفضل لاعب في الجولة الماضية.
ودخل النعيمات في السباق مع 7 لاعبين برزوا في الجولة المنصرمة، وهم كوكي أوجاوا (اليابان)، حسن الدين عليكولوف (أوزبكستان)، سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)، عبد نجوين تين لينه (فيتنام)، الرحمن المشيفري (سلطنة عُمان)، بيهرام ابدويلي (الصين)، وعلي جاسم (العراق).
ويعد النعيمات (25 عاما)، أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في الفترات الماضية، وتحديدا في التصفيات الحالية، حيث سجل 3 أهداف في التصفيات، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة لزملائه، ليكون اللاعب الأكثر مساهمة في أهداف المنتخب بالتصفيات الحالية، علما بأن المنتخب سجل 14 هدفا في 5 مباريات.
وسجل النعيمات الهدف رقم 18 له مع المنتخب الوطني في مرمى طاجيكستان بالمباراة الأخيرة، ليصبح في المركز الثامن كأكثر اللاعبين تسجيلا للمنتخب عبر التاريخ، علما بأن أول هدف له كان في مرمى البحرين بلقاء ودي في العام 2021، فيما شارك مع المنتخب في 47 مباراة منذ انضمامه للمرة الأولى في العام نفسه، منها 35 مباراة بصفة أساسية، و12 كبديل.
وكان النادي الأهلي القطري الذي يلعب النعيمات في صفوفه، قد حدد خلال الساعات الماضية مبلغ مليون دولار من أجل التخلي عنه، حيث يرتبط بعقد مع الفريق القطري حتى نهاية الموسم 2024-2025، علما بأنه تلقى عدة عروض بعد تألقه في كأس آسيا والتصفيات المونديالية، وهو الذي بدأ مسيرته الكروية على الصعيد المحلي مع فريق سحاب.
وبدأ “النشامى” تدريباته على ملعب نادي الشباب أول من أمس فور وصوله للعاصمة السعودية، تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، استعدادا لمواجهة السعودية غدا عند الساعة التاسعة مساء على الملعب الخاص بنادي النصر “الأول بارك”. 
وتضم قائمة النشامى للمباراة 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق “بوجبا”، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، علي علوان ويزن النعيمات.
ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السعودية اليوم عند الساعة الواحدة ظهرا، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة لوحده أو مع قائد المنتخب إحسان حداد، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، يسبقه الاجتماع الفني عند الساعة الحادية عشرة صباحا، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الثامنة مساء على ملعب اللقاء.
وشهد تدريب أول من أمس تواجد كافة اللاعبين بمن فيهم حارس المرمى نور الدين بني عطية، والذي غاب عن التدريبات الماضية بداعي الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية، ويدخل حسابات المدرب عموتة وجهازه المعاون.
ويخوض المنتخب مباراته المقبلة وعينه على تحقيق نتيجة الفوز من أجل صدارة المجموعة السابعة، علما بأن الفريقان ضمنا التأهل للدور الثالث والحاسم من التصفيات المونديالية في وقت سابق، فيما تم تكليف طاقم تحكيم إماراتي لإدارة اللقاء، بقيادة عادل النقبي حكما للساحة، وأحمد الراشدي حكم مساعد أول، وسبت عبيد مساعد ثان ويحيى الملا حكما رابعا.
ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد المنتخب الوطني بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لمنتخب طاجيكستان، ومنتخب باكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط، علما بأن نتيجة مرحلة الذهاب بين المنتخب الوطني والسعودي انتهت لصالح الأخير بهدفين نظيفين في العاصمة عمان.
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