النقع يكتب قصة نجاح بلغة الإرادة والتحدي في سماء "الطائرة النسوية"

مصطفى بالو

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عمان- كتب فريق النقع قصة نجاح بلغة الإرادة والتحدي في "طائرة الشابات، تستحق أن تروى بالفخر والاعتزاز لهذا النادي القادم من عمق الأغوار الجنوبية، مكبلا بضيق الموارد المالية، وغياب البنية الرياضية التحتية، وصعوبة الحياة على المستوى المعيشي، ليحلق في سماء الإنجازات الرياضية، واعتلى منصات التتويج فارسا للقب دوري الشابات للكرة الطائرة، وطار به خارج العاصمة لأول مرة في تاريخ المنافسات، وفرض نفسه أيضا ضمن "عتاولة" فرق السيدات الأولى بالدوري الممتاز المستحدث بعد سنوات من العمل الجاد والدؤوب لخدمة الطائرة الأردنية.هويمل: إنجازات من رحم المعاناةويروي المدير الفني لـ"طائرة" النقع ضرار هويمل القصة بأدق تفاصيلها منذ البداية إلى النجاح، قائلا: "بدأت الفكرة لدي من خلال عملي التدريسي للتربية الرياضية، واشتغلت فيما بعد مشرفا للنشاط الرياضي في مديرية التربية للأغوار الجنوبية، حيث وجدت بذرة الموهبة لدى عدد من الطالبات، وتطورت إلى فكرة تأسيس فريق من الشابات للكرة الطائرة، حيث آمن الأهالي بمشروعي، وقدموا لي كل سبل الدعم والرعاية، التي ذللت الكثير من الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد التي تقيد "الأنثى" رياضيا".وأضاف: "وقع إختياري على مجموعة من البنات ضمن فئة عمرية ناشئة وشابة، وباشرت في تدريبهم وفق خطة نفذت بنودها من الصفر، فيما يتعلق بالجانب البدني والتكنيك والتكتيك، وانطلقنا بالتدريب على ملعب مكشوف الأرضية من "الإسفلت"، في إحدى المدارس التابعة للمنطقة، مراعيا طبيعة الأجواء الحارة بالأغوار، وتوزعت التدريبات على 4 أيام بالأسبوع في مدة زمنية لا تزيد على ساعة ونصف".وتابع : "لاحظت التطور في أداء اللاعبات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وتميزهن في البطولات المدرسية، ما زادني إصرارا على تقديم لاعبات من رحم المعاناة إلى رحاب الإبداع والإنجاز للكرة الطائرة الأردنية، وبحثت عن ناد أقدم له "الهدايا" الرياضية المجانية، فكانت البداية من فريق التعاون، وواصلن فيه اللاعبات تميزهن وشاركن في تحقيق إنجازات للنادي، خاصة في بطولات الشابات، إلا أن بعد المسافة وتنقل اللاعبات الطويل بين عمان والأغوار، والذي أثر على تحصيلهن الدراسي، وزاد من الأعباء على اللاعبات، دفعني إلى إنهاء ارتباطهن بالتعاون، والبحث عن ناد بالمنطقة يرعى طموح الشابات الرياضية".وزاد هويمل: "طرحت الفكرة على نادي النقع بالأغوار الجنوبية، الذي أعطاني الضوء الأخضر لتمثيله في منافسات "االطائرة النسوية، الذي كسب النقع فيه احترام جميع المهتمين والمتابعين والمدربين، حيث نشارك في الفريق نفسه بمنافسات السيدات والشابات، ولفتن الانتباه في دوري السيدات، وحققن التميز في منافسات الشابات وجلبن الإنجاز الأول للنادي، وطرن باللقب إلى الأغوار والذي نقدمه هدية بسيطة للنقع وعائلات اللاعبات على جهودهم ودعمهم اللامحود للفريق".وحول الإشادة التي حظي بها عمله الفني مع النقع من اتحاد وأوساط اللعبة، واختيار عدد من اللاعبات لصفوف المنتخب الوطني، قال هويمل: "لكل مجتهد نصيب، ومن الجميل أن تحصد ما زرعت لصالح اللعبة والمنتخبات الوطنية، وحقيقة أفتخر باختيار لاعبات من فريق النقع لصفوف المنتخب الوطني، حين قدمت فريقا يلعب للشابات والفريق الأول، ونجحنا مع الأول بالتأهل إلى الدرجة الممتازة المستحدثة للسيدات، وحملنا لقب الشابات عن جدارة واستحقاق، بمعدل أعمار فتية وإمكانات فردية وجماعية تستحق التقدير والاهتمام، وإن كان يؤرقنا بالنقع قلة الدعم المالي وضعف الإمكانات والبنية التحتية، إلا أن نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات وعد بتذليل الصعوبات كافة، أمام النقع القادم بقوة إلى منافسات الطائرة النسوية".قطيشات: النقع حالة إيجابيةوأشار نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، إلى أن فريق النقع فرض حالة إيجابية في الطائرة النسوية تستحق الوقوف عندها مطولا، موضحا: "ما صنعه فريق النقع من تميز في منافسات السيدات، وتتويجه بلقب الشابات، فيه الكثير من الدروس والعبر، التي تتوجه إلى أوساط اللعبة، مفادها بأن الإرادة تصنع الانجاز من رحم المعاناة، حين تحدى النادي ظروفه المالية والمعيشية الصعبة، وحمل اللاعبات على قارب الإنجاز بما يلبي طوحاتهن الرياضية، بقيادة "الربان الماهر" الكابتن ضرار هويمل، والأخير ترفع له القبعات احتراما لنتاجه الفني المبهر، والذي حفزنا للتنقيب عن المواهب في مختلف المحافظات، في الوقت الذي زاد الحافز لدى الأندية المنافسة".وبين قطيشات: "قدم لنا النقع بإجتهاد "هدايا" ثمينية من اللاعبات على مستوى منتخبي الشابات والسيدات، لذا نتوجه بالشكر والعرفان لإدارة النادي، والمدرب، في الوقت الذي وعدنا بالاتحاد إلى تقديم أشكال الدعم والرعاية كافة، لمواصلة النجاح في فكرته، المحفزة بالمقام الأول لبقية الأندية، وتعهدنا أيضا بدعم اللاعبات المختارات من الفريق إلى صفوف المنتخبات الوطنية، والاهتمام وتذليل الصعوبات، بما يخص تنقلهن لبعد المسافة بين عمان والأغوار، واحتياجاتهن بما يصب في مصلحة اللعبة".الوسلاتي: النقع مثابرمن جانبه، أشاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي بإنجاز فريق النقع على صعيد السيدات، واللافت بلقب الشابات، شارحا: "إنجاز فريق النقع لافت ومميز، ليس بتأهل فريقه الأول إلى الممتاز، أو ظفر فريق الشابات بلقب الدوري فحسب، وإنما بما قدمه من نموذج مثابر يحتدى به، وما قدمه للعبة من مواهب فتية قابلة للتطور، وتشكيل إضافة نوعية للمنتخبات الوطنية". وأضاف "اخترت من فريق النقع 4 لاعبات للمنتخب الوطني، وسأعلن عنهن إلى جانب التشكيلة الرسمية، ولفت انتباهي التأسيس القوي من ناحية المهارة والتكنيك، وكمجموعة متناسقة من اللاعبات بأعمار فتية، ولفتت انتباهي اللاعبتين صفاء البوات، غيداء العشوش، والأخيرة تعتبر الأصغر عمرا بالمقارنة مع زميلاتها، فهي من مواليد 2009 في بطولة لمواليد 2004، إلا أنها الأفضل بتكنيكها ومهاراتها وإمكانياتها، في الوقت الذي أظهر مستوى الفريق نتاج الجهود الفنية للمدرب ضرار هويمل، وقدم رسالة إلى جميع الفرق ومختلف الفئات، بالاهتمام بالقواعد باعتبارها مصدر التفوق والإنجازات".