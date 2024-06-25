النمسا تفجر مفاجأة وتتأهل متصدرة على حساب فرنسا وهولندا

تصدرت النمسا المجموعة الرابعة في كأس أوروبا "يورو 2024" عقب فوزها المثير على هولندا 3-2، بينما حلت فرنسا في المركز الثاني عقب تعادلها 1-1 مع بولندا يوم الثلاثاء.



وتقدمت النمسا بهدف سجله دونيل مايلن بالخطأ في مرماه بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة، وعادل كودي غاكبو النتيجة في الدقيقة 47، لكن بعد 12 دقيقة فقط عادت النمسا للتقدم عن طريق رومانو شميت.



وسجل ممفيس ديباي هدف تعادل هولندا في الدقيقة 75، لكن مارسيل سابيتزر أعاد تقدم النمسا بعد 5 دقائق فقط.



وارتفع رصيد النمسا إلى 6 نقاط، بينما بقيت هولندا عن نقاطها الأربع.

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وفي المباراة الثانية، تقدم كيليان مبابي للفرنسيين أبطال نسختي 1984 و2000 من علامة الجزاء في الدقيقة 56، لكن المخضرم روبرت ليفاندوفسكي عادل النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 79، لتحصل فرنسا على نقطتها الخامسة بينما حصلت بولندا على أول نقاطها في البطولة التي ودعتها من دور المجموعات.