النوم يفارق ليفركوزن بعد فرحة عارمة باللقب التاريخي

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مدن - علق تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، على تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه أول من أمس.ونجح ليفركوزن في الظفر رسميًا باللقب بعد اكتساح فيردر بريمن بخماسية نظيفة أول من أمس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "باي أرينا" ضمن مباريات الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.وقال ألونسو في تصريحات عبر منصة "DAZN": "الأمر خاص للغاية بالنسبة للجميع، مدربون ولاعبون عظماء تواجدوا هنا، اليوم كان بمثابة المكافأة للجميع، هذا النجاح للكل".وأضاف: "من الصحي للدوري الألماني أن يفوز ناد آخر باللقب، هذه لحظة خاصة للغاية ويجب الاحتفال بها".وختم: "عندما تتوج بالبوندسليجا، يجب أن تحتفل بها اليوم رفقة الجماهير والعائلة، من الخاص الفوز بأول لقب في الدوري رفقة ليفركوزن بعد 120 عامًا من تأسيس النادي".من ناحية ثانية، سيبقى الثنائي فلوريان فيرتز والسويسري جرانيت تشاكا في صفوف باير ليفركوزن، حسب ما قال المدير الرياضي للنادي سيمون رولفس أمس.وأدى الفوز المفاجئ باللقب والذي أوقف هيمنة بايرن ميونيخ طوال 11 عاما متتالية إلى اطلاق تكهنات كثيرة حول إمكانية رحيل العديد من اللاعبين وبمن فيهم اللاعب الواعد فيرتز ابن الـ20 عاما.وفي مقابلة مع "شبيجل" أمس، قال رولفس إنّ "جرانيت باق في كل الاحوال، وكذلك فيرتز".فيرتز الذي يرى فيه الكثيرون نجماً عالمياً قادماً قال عنه رولفس: "هو شخصية يمكن للناس التعرف عليها. بفضل إصراره وقوة إرادته، فهو لاعب مميز ومهم للغاية لتحقيق النجاحات المستقبلية".سبق لليفركوزن أن أحرز لقبَين فقط في تاريخه، لكنه يستطيع إنهاء الموسم بثلاثية لافتة.ففضلاً عن أن ليفركوزن لم يخسر بعد هذا الموسم في 43 مباراة، فإنه ينافس بقوة على لقب كأس ألمانيا بعد بلوغه النهائي وبات قوسين أو أدنى من التأهل إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بعد فوزه على وست هام الإنجليزي 2-0 في ذهاب ربع النهائي.واستبعد رولفس حصول تغييرات كبرى في الصيف، قائلاً: "إذا أجرينا تغييرات كبرى في الصيف، فذلك فقط من أجل استقدام لاعبين بارزين كتشاكا".وأكد رولفس، إنه لم ينم بالقدر الكافي بعد التتويج التاريخي، مؤكدا أنه لم يكن آخر المغادرين للاحتفالات.وصرح رولفس عبر قناة "زد دي إف" الألمانية: "لم أنم فترة طويلة، ولا أعرف كم استغرقنا في الاحتفالات مساء الأحد لأن اللاعبين واصلوا التعبير عن فرحتهم".وأكد رولفس أن إدارة النادي لم تضع خططا بعد لإقامة حفل رسمي، وأوضح المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "تتبقى لنا أهداف أخرى، فالحفل الكبير سيقام بعد نهائي كأس ألمانيا، وما حدث أمس كان فرحة عفوية، ولكنها تبقى أجمل الاحتفالات".أما أسطورة المنتخب الألماني لوثار ماتيوس، فأبدى إعجابه الشديد بباير ليفركوزن، وقال إن المستوى الذي يقدمه ليفركوزن، يذكره بأداء برشلونة الإسباني في عصر الذهبي بقيادة الثلاثي ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.وأكد ماتيوس في تصريحات لشبكة "سكاي" أن "ليفركوزن يشبه برشلونة في الاستحواذ العالي على الكرة والتمرير السريع واللعب على اللمسة الواحدة".وأشار ماتيوس (63 عاما) إلى أن ليفركوزن قدم موسما مثاليا حتى الآن، مضيفا "أنا معجب أكثر بالتفوق والجودة والثقة والأداء الطبيعي السلس وهى صفات يتمتع بها فريق المدرب تشابي ألونسو".وختم بالقول "نادرا ما شاهدت موسما مثل هذا قدمه فريق، مثل هذه السيطرة المطلقة، ليس فقط على مستوى النتائج، هذا الأمر حققه فقط بايرن ميونخ تحت قيادة بيب جوارديولا".على الصعيد ذاته، أكد جوناس هوفمان لاعب وسط باير ليفركوزن أن حلم التتويج باللقب لم يراوده في بداية الموسم.وانتقل هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى ليفركوزن في بداية الموسم وقدم مسيرة متميزة مع الفريق.وقال هوفمان في تصريحات تلفزيونية: "بعد المباراة "قبل عام واحد لم أكن لأحلم بقدرتنا على تحقيق ذلك في الموسم الأول لي".وأضاف "لكن كلما كنا نلعب كنا نبذل قصارى جهدنا، وكنا ننتقد أنفسنا بشدة".وبات ليفركوزن، النادي رقم 13، المتوج بلقب الدوري الألماني، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل أكثر من 60 عاما.وفي 24 آب (أغسطس) العام 1963 أطلقت أول صافرة في بوندسليجا، حيث يعتبر الاتحاد الألماني لكرة القدم واحدا من آخر الاتحادات الكروية الكبرى التي تطلق بطولة للدوري.وينفرد بايرن ميونيخ بالرقم القياسي كأكثر الأندية المتوجة بالبوندسليجا برصيد 32 لقبا، حيث فرض هيمنته على البطولة خلال النسخ الـ11 الماضية، ليصبح صاحب الرقم القياسي أيضا كأكثر الأندية حصدا للقب في مواسم متتالية.ويحلق بايرن في صدارة ترتيب الأندية الأكثر فوزا بالدوري الألماني، متفوقا بفارق كبير للغاية على أقرب ملاحقيه فريقي بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ، اللذين حصلا على البطولة 5 مرات، وبينما يمتلك فيردر بريمن 4 ألقاب، فإن فريقي شتوتجارت وهامبورج يمتلكان 3 ألقاب في المسابقة، ويتساوى كايزرسلاوترن وكولون برصيد لقبين لكل منهما.وتشمل قائمة المتوجين ببوندسليجا أيضا كلا من أندية ميونيخ 1860، وإينتراخت براونشفيج، ونورمبرج، وفولفسبورج، الذين حصلوا على البطولة مرة وحيدة، لينضم إليهم باير ليفركوزن، الذي جاء تتويجه بالبطولة عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم أداء استثنائيا خلال الموسم الحالي.وأنهى ليفركوزن سوء الحظ الذي لازمه بالبطولة، حيث كان قريبا من التتويج بالبطولة في أكثر من موسم، لكنه اكتفى بالحصول على الوصافة وهو ما تحقق 5 مرات في مواسم 1996-1997، 1998-1999، 1999-2000، 2001-2002، 2010-2011.ويعتبر باير ليفركوزن، الذي تأسس في الأول من تموز (يوليو) 1904، ثاني أكثر أندية بوندسليجا حصولا على المركز الثاني في البطولة، حيث يأتي خلف شالكه، الذي أنهى مسيرته بالمسابقة في المركز الثاني خلال 7 مواسم.وقبل انطلاق الموسم الحالي، لم يكن أكثر جماهير ليفركوزن تفاؤلا، يتوقع منافسة الفريق على اللقب، لاسيما في ظل ابتعاده عن هذا الصراع في المواسم الأخيرة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بترتيب المسابقة، غير أن عصا المدرب الإسباني تشابي ألونسو السحرية، جعلت الفريق بقميضه ذي اللونين الأحمر والأسود أحد أقوى أندية القارة العجوز هذا الموسم، في ظل حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في 43 مباراة متتالية بمختلف البطولات.وعقب فوزه الكاسح 5-0 على بريمن، انفرد ليفركوزن بأطول سلسلة متتالية دون هزيمة في موسم واحد بالدوري الألماني، بالوصول إلى 29 لقاء متتاليا، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله بايرن.وفي موسمه الاستثنائي، يأمل ليفركوزن في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في باقي المباريات الخمس، التي تنتظره في بوندسليحا هذا الموسم، ليصبح الفريق الأول الذي يتوج باللقب دون خسارة في المسابقة، وهو إنجاز لم يحققه بايرن، البطل التاريخي للبطولة.وتعد هذه هي المباراة رقم 43 على التوالي التي يخوضها ليفركوزن دون خسارة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.وبالعودة إلى تاريخ الدوري الألماني، فقد كتب فريق كولون اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، بعدما حصل على لقب أول نسخة للبطولة بالموسم 1963-1964، قبل أن تفوز أندية فيردر بريمن، وميونيخ 1860، وإينتراخت براونشفج، ونورمبرج بالمسابقة في المواسم الأربعة التالية.وأحرز بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني لأول مرة الموسم 1968-1969، قبل أن يفوز مونشنجلادباخ بالمسابقة في الموسمين التاليين، ليعود الفريق البافاري وينال 3 ألقاب متتالية ما بين الموسمين 1971-1972، و1973-1974.وهيمن مونشنجلادباخ على البطولة في 3 مواسم متتالية، ما بين الموسمين 1974-1975، و1976-1977، ثم حصد كولون وهامبورج اللقب في الموسمين التاليين.واستعاد بايرن اللقب، الذي توج به الموسمين 1979-1980و1980-1981، ليفوز هامبورج، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، بالموسمين التاليين، أعقبه شتوتجارت الذي فاز بالبطولة لأول مرة بالموسم 1983-1984.واحتكر بايرن اللقب ما بين الموسمين 1984-1985، و1989-1990، باستثناء الموسم 1987-1988، الذي اقتنصه بريمن، فيما تناوبت أندية كايزرسلاوترن وشتوتجارت وبريمن على الفوز باللقب خلال المواسم الثلاثة الأولى من حقبة التسعينيات، ليعود بايرن إلى منصة التتويج بالموسم 1993-1994.وتوج بوروسيا دورتموند بلقب بوندسليجا للمرة الأولى بالموسم 1994-1995، ثم احتفظ به في الموسم التالي، لكن سرعان ما حصل بايرن على البطولة الموسم 1996-1997، ولحق به كايزرسلاوترن في الموسم التالي.وواصل بايرن سيطرته على البطولة، بعدما فاز بها 6 مرات ما بين الموسمين 1998-1999، و2005-2006، ولم يفلت منه اللقب في تلك الفترة سوى مرتين كانت الأولى من نصيب دورتموند الموسم 2001-2002، والثانية لبريمن الموسم 2003-2004.ونصب شتوتجارت نفسه بطلا للبطولة الموسم 2006-2007، ليفوز بايرن وفولفسبورج باللقب في الموسمين التاليين، ثم أحرز البافاريون البطولة مجددا الموسم 2009-2010، ونال دورتموند لقب المسابقة في الموسمين التاليين.ومنذ الموسم 2012-2013، بسط بايرن سيطرته المطلقة على لقب الدوري الألماني، الذي ظل متمسكا به طوال 11 موسما متتاليا، قبل أن يكسر ليفركوزن أخيرا هذا الاحتكار بحصوله على البطولة في الموسم الحالي. -(وكالات)