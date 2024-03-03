الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النيران تشتعل في بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة

إيرينا بوجرونوفا
إيرينا بوجرونوفا

أصيبت إيرينا بوجرونوفا، بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة في منطقة ريزان إحدى مدن روسيا الساحلية، بحروق شديدة جراء اشتعال النيران في سيارتها الخاصة وهي بصدد قيادتها.

اضافة اعلان


تفاصيل حادث بطلة كمال الأجسام 

ووفقاً لقناة SHOT على منصة "تليغرام"، فإن بطلة كمال الأجسام "بوجرونوفا" البالغة 41 عاماً حاولت إشعال سيجارة، بينما كانت تقود سيارتها في شوارع منطقة ريزان الساحلية بروسيا ، وبسبب عاصفة من الرياح، انتشرت النار على الفور في شعرها.


وتسبّب ذلك في حروق شديدة في وجهها ورقبتها وذراعيها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم 


وتعمل إيرينا بوجرونوفا كمدرّبة في رياضة كمال الأجسام، وقد حصلت على العديد من الجوائز في مسابقات كمال الأجسام على المستوى المحلي والأوروبي في فئات مختلفة. 


حوادث مأساوية للاعبي رياضة كمال الأجسام 

ولا تُعدُّ هذه الحادثة الفريدة من نوعها التي يتعرّض لها لاعبو رياضة كمال الأجسام، حيث تُوفيت لاعبة كمال الأجسام المكسيكية، أوداليس سانتوس مينا، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، أثناء إجراء عملية لتقليل كمية العرق المفرط التي تفرزها جسمها، وقد تمّ إجراء العملية في مركز طبي في المكسيك، وكانت أوداليس تروّج له في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، تعرضت أوداليس لسكتة قلبية بعد تخديرها للعملية. 


وفي حادثة أخرى مأساوية، توفي بطل كمال الأجسام الإندونيسي، فيكي ريونتو، البالغ من العمر 33 عاماً، بعد أن كسر عنقه أثناء ممارسة تمارين الرفع بالأوزان في إحدى الصالات الرياضية. 


وكان فيكي يحمل وزناً يصل إلى 210 كيلوغرامات عندما فشل في رفعه، مما تسبب في سقوط الوزن الهائل على رقبته التي انكسرت على الفور، وتسبّب له ذلك في إصابات خطيرة أودت بحياته بعد عدة عمليات جراحية فاشلة. -عربي بوست

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الحسين إربد محمود مرضي في مشروع هجمة وسط مراقبة مدافع السلط محمد أبوزريق-(من المصدر)

الحسين يتوغل بالصدارة على حساب السلط.. العقبة يتجاوز الأهلي.. ومغير السرحان يباغت معان

منذ16 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث -(من المصدر)

"الكراتيه" يسجل لاعبيه في جولتي أنطاليا والقاهرة بالدوري العالمي

منذ16 ساعة
رئيس الاتحاد مأمون كلمات يسلم بطاقة الاحتراف إلى بطل أبطال الفيزيك محمود بركات وجائزته المالية-(الغد)

عمر وأحمد وبركات يظفرون ببطاقات احتراف "أجسام الأردن"

منذ16 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك ببطولة العالم في إيطاليا - (من المصدر)

"الملاكمة" يبدأ مشواره ببطولة العالم المؤهلة للأولمبياد اليوم

منذ16 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-02 at 21.04.16

الفحيص يتقدم على الأرثوذكسي في سلسلة نهائي "سلة الناشئات"

منذ17 ساعة
FiCbgTQWQAE8e8w

ميسي ينفي قصة ابنه و"الأكاديمية"

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 