الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال السعودي يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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الهلال السعودي

عبر الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بتغلّبه على مستضيفه نافباخور الأوزبكي (2-0) اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات البطولة القارية.
وبصم على هدفي الهلال البرازيلي مالكوم (68) وسالم الدوسري (85).

وكان نجم الفريق سالم الدوسري قد أهدر ركلتي جزاء الأولى كانت في الدقيقة 11 أما الثانية فقد تزامنت مع الدقيقة 68 التي شهدت توقيع مالكوم لهدف المباراة بعد تصدّي حارس نافباخور لمحاولة الدولي السعودي.

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وضمن ذات المجموعة فاز نساجي مازاندران الإيراني على ضيفه مومباي سيتي الهندي بهدفين دون ردّ.

وفي ظلّ هذه النتائج تصدّر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نافباخور بينما حلّ نساجي في المركز الثالث (6 نقاط) في حين يتذيّل مومباي سيتي الترتيب دون نقاط.

واستفاد الهلال من أفضلية المواجهات المباشرة مع نافباخور إذ تعادلا ذهاباً 1-1 فيما حقّق الفريق السعودي الفوز في لقاء اليوم.

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