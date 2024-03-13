الهلال لا ينوي التوقف بعد تجاوز الاتحاد وبلوغ نصف النهائي

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جدة - أكد خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي، أنه ينتظر المزيد من فريقه بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على مواطنه اتحاد جدة 2-0 أول من أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل الهلال هدفي الفوز خلال الشوط الثاني عن طريق ياسر الشهراني (61) ومالكوم (90+5)، ليحطم الرقم القياسي العالمي من خلال تحقيق 28 فوز على التوالي.وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد المهاجم عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، حيث حقق الهلال الفوز بنتيجة 2-0 على ستاد المملكة آرينا في الرياض، ليتأهل إلى نصف النهائي بعدما تفوق بواقع 4-0 في مجموع المباراتين.وقال خيسوس: أملك في الفريق لاعبين رائعين، وإضافة إلى المستوى الفني، فإن جميع اللاعبين فريق واحد والهدف واحد هو اسم نادي الهلال، والنتائج تحققت بفضل قوة المجموعة.وأضاف: "اليوم فزنا على منافس قوي ويملك لاعبين مميزين واستطعنا التفوق عليهم.. لم نحقق الانتصارات فقط بالنتائج بل قدمنا عروضا مميزة وسجلنا أهدافا رائعة".وشدد بالقول: "نمتلك في الفريق مجموعة من اللاعبين في الفريق على مستوى عالٍ، وكذلك فإن خبرات اللاعبين وعقليتهم ساعدتنا على الاستمرارية بالنتائج.. الآن لدينا طموحات عدة، وأمامنا مواجهة الدور نصف النهائي ومن ثم تحقيق بطولة آسيا، أيضا في الدوري لدينا مهمة حسم اللقب، وعند تحقيق الإنجازات كثير من الأمور ستكون أسهل وتركيزنا الكامل حاليا على هذه الإنجازات.من جهته، قال ياسر الشهراني صاحب الهدف الثاني للهلال وأفضل لاعب في المباراة: "الحمدلله، الفوز اليوم لم يكن سهلاً، وأشكر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".وتابع: "نحن منظومة متكاملة في الفريق، وهذا الأمر لم يأت في سنة وسنتين. منذ قدومي إلى نادي الهلال لم أشعر في يوم بأنني لاعب جديد أو غريب، أي لاعب يأتي إلى النادي يشعر أنه ضمن المجموعة، كما أنه في هذا الموسم لدينا مدرب كبير أعطانا الدافع للانتصارات".وشدد بالقول: "تحقيق 28 اتنصارا لم يتحقق بجهد بسيط، أشكر المدرب خيسوس تحديداً، فهو يستمع للجميع ويهتم بكل أفراد الفريق".في المقابل قال مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد: "أنا حزين على النتيجة، كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة، ومع كل الصعوبات التي واجهتنا كنا حاضرين بشكل جيد ولكن لم نستطع تسجيل الهدف الأول، في بداية المباراة ظهرنا بشخصية الفريق ولكن لم نسجل الهدف الذي كان سيمنحنا دفعة معنوية قوية".وأردف بالقول: لو حللنا المباريات الثلاث أمام الهلال بعيداً عن النتائج وتحديدا في مواجهتي آسيا، لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب، لكن على مستوى النتائج كانوا أفضل منا في تحويل الفرص إلى أهداف وهذا ما لم نفعله".وختم: في كل المواجهات أمام الهلال كنا جيدين برغم النقص والإصابات وحالات الطرد، فقدنا كانتي في الذهاب، واليوم فقدنا فابينيو، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات كنا فريقا تنافسيا".وأقيمت المواجهة الثانية في إياب ربع نهائي منطقة الغرب أول من أمس، حيث تأهل العين الإماراتي إلى نصف النهائي بعد تغلبه على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح على ستاد "الأول بارك" في الرياض، بعد تعادل الفريقين بواقع 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وكان الهلال تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لنافباهور الأوزبكي، و6 لناساجي مازانداران الإيراني، في حين بقي رصيد مومباي سيتي الهندي خالياً من النقاط، ثم فاز في دور الـ16 على سيباهان الإيراني بواقع 6-2 في مجموع المباراتين.في المقابل تصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من سيباهان الإيراني الثاني والقوة الجوية العراقي الثالث، في حين بقي رصيد ايه جي ام كي الأوزبكي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على نافباهور الأوزبكي بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.أشاد هونج ميونغ- بو مدرب فريق أولسان الكوري الجنوبي بمستوى نضوج لاعبيه، بعدما حققوا الفوز على مواطنهم جيونبوك 1-0 ستاد أولسان مونسو في أولسان، ضمن إياب ربع النهائي.وسجل سيول يونج - وو هدف الفوز الثمين لصالح أولسان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وكانت مباراة الذهاب شهدت تعادل الفريقين 1-1 على ستاد جيونجو، فتأهل أولسان إلى نصف النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وقال هونج: "مباراة اليوم كانت إيجابية بشكل رائع، وذلك من ركلة البداية وحتى صافرة النهاية، وقد قدم لاعبونا أقصى ما عندهم، وتعاملوا مع الضغط بصورة استثنائية، وأظهروا مقدار التطور الذي حققناه في السنوات الأخيرة، وأريد أن أعرب عن امتناني للاعبين على عملهم الشاق وتفانيهم".وأضاف: "منذ وصولي في العام 2021، كان جيونبوك فريقا رائعا باستمرار، وقمت بالتشديد للاعبي فريقي على أهمية الاستعداد الدقيق قبل كل مباراة، خصوصا أمام خصم قوي مثل جيونبوك، انتصاراتنا أمام جيونبوك والفرق الأخرى كان لها بالتأكيد مساهمة في تحسن مستوانا".وأردف بالقول: "لكن ما يزال أمامنا الكثير لنقوم به، لأننا نريد أن نتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، هذا الفوز أمام جيونبوك مهم جداً ويعتبر نتيجة إيجابية لكل أفراد النادي".في المقابل، قال دان بيترسكو مدرب جيونبوك: "أنا محبط لعدم تأهلنا إلى الدور نصف النهائي، وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر في مباراتي الذهاب والإياب، كرة القدم لا تعتمد فقط على صناعة الفرص، بل هناك أيضاً استغلال لهذه الفرص وترجمتها إلى أهداف.وأوضح: "كانت بدايتنا مهزوزة في الشوط الأول، وكنا نفتقد ثلاثة لاعبين، وتلقينا هدفا في الثواني الأخيرة من هذا الشوط، في حين أن أولسان لم يشكل أي خطورة فعلية على مرمانا خلال الشوط الثاني".وشدد بالقول: "تألق حارس مرمى أولسان ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقد كان حارس مرماهم استثنائياً في المباراتين، كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، ورغم أننا صنعنا الكثير من الفرص إلا أننا لم نتمكن من التسجيل، وعلى هذا المستوى من المنافسة، فإن إهدار الفرص يكلف كثيراً، ورغم أن اللاعبين قدموا ما بوسعهم إلا أننا لم نحقق ما نريد".وختم: "كان هدفنا أن نجلب الفرحة لجماهيرنا، ولكننا لم ننجح بذلك هذه المرة، والآن كل ما يمكن أن نقوم به هو أن نتمنى لنادي أولسان التوفيق في الجولة المقبلة، وأتمنى أن يفوزوا بلقب دوري أبطال آسيا".وكان جيونبوك حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطة خلف بانكوك يونايتد التايلاندي، مقابل 6 نقاط لليون سيتي السنغافوري و4 لكيتشي من هونج كونج، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه بوهانغ ستيلرز 3-1 في مجموع المباراتين.في المقابل، حصل أولسان على المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق 6 نقاط خلف كاوازاكي فرونتال الياباني، مقابل 9 نقاط لجوهور دار التعظيم الماليزي، في حين بقي رصيد باثوم يونايتد التايلاندي خالياً من النقاط، وفاز في دور الـ16 على فينتفورت كوفو الياباني بواقع 5-1 في مجموع المباراتين. -(وكالات)