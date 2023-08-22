الخميس 24 آب 2023
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الهلال يعزز دفاعه بأغلى لاعب سعودي

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حسان تمبكتي
عزز نادي الهلال السعودي دفاعه بالدولي حسان تمبكتي الذي تعاقد معه رسمياً من مواطنه الشباب بعقد لأربعة أعوام، وفق ما أعلن ليل الإثنين، في صفقة انتقال تعتبر هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.اضافة اعلان

وذكرت تقارير سعودية أن حسان تمبكتي بات أغلى لاعب سعودي بعد انضمامه لصفوف الهلال بصفقة قدرت ثمنها بـ22 مليون يورو، متوفقًا على صفقة يحيى الشهري الذي بلغت انتقاله من الاتفاق إلى النصر السعودي 10 ملايين يورو.

وكتب الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) أن "تمبكتي.. هلالي لأربعة أعوام.. حتى نهاية موسم 2027".
ونشر الهلال مقطع فيديو يظهر ابن الـ24 عاماً مرتدياً قميص فريقه الجديد ويقول فيه: "في النهاية.. أنا هلالي".

وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كل من الحارس المغربي ياسين بونو والبرازيليين نيمار ومالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيش..
ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018 في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.

لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، فيما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.

وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، وشارك أساسياً في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقاً أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة 0-2.
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