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الثلاثاء 15 آب 2023
7:40 م
الهلال يعلن رسميا تعاقده من نيمار
نيمار
أعلن نادي الهلال رسميًا عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون لاعبًا في صفوف الزعيم، في صفقة تاريخية.
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