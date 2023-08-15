الهلال يعلن رسميا تعاقده من نيمار

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أعلن نادي الهلال رسميًا عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون لاعبًا في صفوف الزعيم، في صفقة تاريخية.