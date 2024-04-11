الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي

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توج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي بعد فوزه 4/1 على الاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة النهائية.وسجل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدفا رائعا، ليتقدم الهلال في الدقيقة الخامسة، ورد عليه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 21.وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال.وعاد مالكوم دي أوليفيرا وسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 89.وأكد الهلال تفوقه على الاتحاد بعدما سجل ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليفوز الهلال 4/1 ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.ويملك النصر لقبين في كأس السوبر السعودي، مقابل لقب لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.وواصل الهلال تفوقه على الاتحاد، فقد كان آخر فوز للعميد على الزعيم في أبريل2021، ومنذ ذلك الحين لعبا 11 مرة في مختلف المسابقات، فاز الهلال 10 مرات وتعادلا مرة واحدة.ويلتقي الهلال والاتحاد مجددا يوم 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.ويلعب الهلال مع العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم مع الأهلي في الدوري السعودي، ثم يلاقي العين في مباراة الإياب، ويواجه الفتح في الدوري السعودي، قبل مواجهة الاتحاد مجددا في كأس خادم الحرمين الشريفين.أما الاتحاد فيلاقي الحزم والشباب في الدوري السعودي، قبل مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.