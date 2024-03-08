الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهنداوي والكسبة يتطلعان لخطوة إضافية في التصفية العالمية

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الملاكم عدي الهنداوي -(من المصدر)
عمان- يتطلع لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي وعبادة الكسبة اليوم، لبلوغ ربع نهائي التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.اضافة اعلان
ويلتقي الهنداوي منافسه الإسباني ايمانويل رييس ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم، بدور الـ 16 من التصفيات، فيما يلتقي الكسبة نظيره الأوغندي توكاموهيبوا جوشوا لحساب الدور ذاته بوزن تحت 63.5 كغم.
وكان الهنداوي قد تجاوز نظيره البرتغالي أنتونيو روديجيز، بإنهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ، بدور الـ 64، قبل أن يتخطى منافسه المكسيكي كارلوس روديجيز بتفوقه عليه وإصابة الخصم من الجولة الأولى في دور الـ 32.
من جهته، تمكن الكسبة تخطي اللاعب البرازيلي يوري فالكاو، في أول نزال له بالتصفيات، وقدم عرضا جيدا في دور الـ 32، لينشد التأهل والاقتراب من الوصول للهدف ببلوغ المربع الذهبي المؤهل للأولمبياد، حيث يتأهل 4 لاعبين من كل وزن إلى نصف النهائي.
وتستكمل مواجهات لاعبي المنتخب الوطني غدا، حيث يلتقي زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن دور الـ 16، فيما يواجه حذيفه عشيش بالدور ذاته الأمريكي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
وخاضت اللاعبة الوحيدة في وفد المنتخب الوطني حنان نصار في ساعة متأخرة مساء أمس نزالها الأول، بعد أن واجهت الصربية نينا رادوفانوفيتش، ضمن منافسات دور الـ 16 من وزن تحت 50 كغم.
وكان اللاعبان محمد أبو جاجة وحسين عشيش قد ودعا البطولة من دور الـ 64، بعد أن خسر الأول أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري بوزن تحت 57 كغم، ولاثاني أمام الأوزبكي تواربيك حبيبولاييف في وزن تحت 80 كغم، علما بأنهما يمتلكان فرصة المنافسة بالتأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
الجدير بالذكر بأن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في رياضة “الفن النبيل”.
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