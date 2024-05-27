الهنداوي وعشيش يتقدمان بالتصفيات المؤهلة لـ"ملاكمة الأولمبياد"

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حقق لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، عدي الهنداوي وحسين عشيش، الفوز في مستهل مشوارهما في تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى (أولمبياد باريس 2024) والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.وواصل المنتخب الوطني سلسلة انتصاراته في التصفية العالمية، محققا فوزه الخامس في النزالات التي لعبها حتى الآن.وتمكن الهنداوي من تحقيق الفوز في دور الـ64 لمنافسات وزن تحت 92 كغم على حساب لاعب أنتيجوا وباربودا، أسكا ياكيتا، ليواجه في دور الـ32 بعد غد الخميس مع اللاعب البلجيكي فيكتور شيلستريت.بدوره، تمكن اللاعب حسين عشيش من الفوز على اللاعب البلجيكي حادجيت في دور الـ32 ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، ليواجه في الدور ثمن النهائي منافسه الروماني أندريه أرادوي بول.ويستكمل المنتخب الوطني اليوم مشاركته في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم) في دور الـ32 مع اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل، وفي الدور ذاته ضمن وزن تحت 57 كغم، يلتقي اللاعب يوسف عشيش مع اللاعب الأرميني أرثر بازيان.