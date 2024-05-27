 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهنداوي وعشيش يتقدمان بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

WhatsApp Image 2024-05-27 at 18.37.54
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي
عمان- الغد- حقق لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، عدي الهنداوي وحسين عشيش، الفوز في مستهل مشوارهما في تصفية الملاكمة العالمية المؤهلة إلى (أولمبياد باريس ٢٠٢٤) والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.اضافة اعلان
وواصل المنتخب الوطني سلسلة انتصاراته في التصفية العالمية محققا فوزه الخامس والعلامة الكاملة في النزالات التي لعبها حتى الآن.
وتمكن عدي الهنداوي من تحقيق الفوز في دور الـ 64 لمنافسات وزن تحت 92 كغم على حساب لاعب أنتيغوا وباربودا، أسكا ياكيتا، ليواجه في دور الـ 32 الخميس المقبل مع اللاعب البلجيكي فيكتور شيلستريت.
بدوره، تمكن اللاعب حسين عشيش من الفوز على اللاعب البلجيكي حادجيت في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، ليواجه في الدور ثمن النهائي منافسه الروماني أندريه أرادوي بول.
ويستكمل المنتخب الوطني يوم غد مشاركته في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم) في دور الـ 32 مع اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل، وفي الدور ذاته ضمن وزن تحت 57 كغم، يلتقي اللاعب يوسف عشيش مع اللاعب الأرميني أرثر بازيان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-05-26 at 4.31.03 PM

زياد عشيش يعبر المحطة الأولى في التصفية الثانية المؤهلة للأولمبياد

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
84db6f7c-c2d7-4507-a678-a08844fdecf4_16x9_1200x676

منتخب إسبانيا يستدعي نجم النصر السعودي

منذ1 ساعة
تشافي

تشافي: لقد تم استهدافي عدة مرات في عدة مواقف

منذ1 ساعة
1716745715314

لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو يزور البترا

منذ23 ساعة
1716732340296115800

لاعبان يزينان التشكيلة الجديدة لمواجهتي طاجكستان والسعودية

منذ24 ساعة
1716646934164883800

قوة "اتحادية" ضاربة تجعله أكبر المرشحين للظفر بـ "المحترفات"

منذ24 ساعة
1716726690555861900

40 ميدالية ملونة حصيلة "المصارعة الأردنية" مع ختام البطولة العربية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ24 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 