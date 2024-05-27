الهنداوي وعشيش يتقدمان بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

اضافة اعلان

وواصل المنتخب الوطني سلسلة انتصاراته في التصفية العالمية محققا فوزه الخامس والعلامة الكاملة في النزالات التي لعبها حتى الآن.وتمكن عدي الهنداوي من تحقيق الفوز في دور الـ 64 لمنافسات وزن تحت 92 كغم على حساب لاعب أنتيغوا وباربودا، أسكا ياكيتا، ليواجه في دور الـ 32 الخميس المقبل مع اللاعب البلجيكي فيكتور شيلستريت.بدوره، تمكن اللاعب حسين عشيش من الفوز على اللاعب البلجيكي حادجيت في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، ليواجه في الدور ثمن النهائي منافسه الروماني أندريه أرادوي بول.ويستكمل المنتخب الوطني يوم غد مشاركته في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم) في دور الـ 32 مع اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل، وفي الدور ذاته ضمن وزن تحت 57 كغم، يلتقي اللاعب يوسف عشيش مع اللاعب الأرميني أرثر بازيان.