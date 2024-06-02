 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهندي راماناثان منافس شلباية في "تشالنجر تايلر" اليوم

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
 يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره اليوم في بطولة "تشالنجر تايلر" الأميركية ذات الـ75 نقطة، من خلال خوضه مواجهة بمنافسات الفردي للمسابقة التي تقام على الملاعب الصلبة، وتستمر حتى التاسع من شهر حزيران (يونيو) الحالي.اضافة اعلان
ويلتقي شلباية (20 عاما)، مع اللاعب الهندي رامكومار راماناثان (المصنف 329 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وفي حال فوزه اليوم وبلوغه ثمن النهائي، فإنه سيلتقي يوم غد اللاعب الأميركي برونو كوزوهارا (المصنف 430 عالميا)، والمتأهل عن طريق القرعة.
وتضم البطولة عددا من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية في التصنيف الدولي، ومن أبرزهم الكندي ألكسيس جالارنو (المصنف 153 عالميا)، الياباني جيمس تروتر (المصنف 171 عالميا)، كوليمان وونج (المصنف 1981 عالميا)، الكوري الجنوبي سيون جشان هونج (المصنف 191 عالميا)، هسو يو هسيو من الصين تايبيه (المصنف 229 عالميا)، الأسترالي بيرنارد توميك (المصنف 247 عالميا).
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، ويحصل الفائز بالبطولة على 75 نقطة، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 11 ألفا و200 دولار، فيما يظفر الوصيف بـ44 نقطة و6 آلاف و575 دولارا، واللاعب البالغ دور ثمن النهائي على 6 نقاط و1350 دولارا.
وودع شلباية أول من أمس بطولة "ليتل روك" المفتوحة من المربع الذهبي، على يد الأميركي ميتشيل كروجر (المصنف 251 عالميا)، بعد الخسارة منه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3، 1-6 و4-6، ليكتفي بالحصول على 22 نقطة، وجائزة مالية قدرها 3900 دولار.
وكان شلباية، افتتح مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الجامايكي بليسي بينكل (المصنف 306 عالميا) بدور الـ32 بمجموعتين دون رد، قبل أن يتخطى الأميركي كوبير ويليامز (المصنف 1250 عالميا) في ثمن النهائي بمجموعتين لواحده، ليتجاوز بعد ذلك الأميركي براندون هولت (المصنف 299 عالميا)، بالنتيجة نفسها.
ومن المتوقع أن يتقدم شلباية في التصنيف الدولي الذي سيصدر اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، بعد أن حصل على 22 نقطة في البطولة الأخيرة، علما بأنه يحتل المركز 248 عالميا بحسب التصنيف الأخير.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.
وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
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