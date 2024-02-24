الهولندي جريكسبور منافس شلباية ببطولة "سوق دبي" المفتوحة

مهند جويلس

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عمان - تستمر رحلة لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في في عالم كرة المضرب للمحترفين، بعد أن تلقى مؤخرا دعوة للتواجد في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة، من دون الحاجة لخوض تصفيات تأهيلية، نظرا لمشاركاته المتميزة في البطولات السابقة.وسيبدأ شلباية البالغ من العمر 20 عاما، والمصنف 230 عالميا مشواره غدا في البطولة من دور الـ32، حيث أوقعته القرعة بمواجهة الهولندي تالون جريكسبور المصنف 28 عالميا، علما بأنه اللاعب الأقل تصنيفا من بين المشاركين في البطولة.ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما ينال من يبلغ دور الـ16، 43 ألف دولار و50 نقطة، علما بأن الفائز من مواجهة شلباية وجريكسبور سيواجه في ثمن النهائي اللاعب ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، منهم: الروسي دانيال ميدفيف (المصنف 4 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، البولندي هوبرت هوركاتش (المصنف 8 عالميا)، الروسي كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا)، الفرنسي إيجو هومبيرت (المصنف 18 عالميا)، الفرنسي أدريان مانارينو (المصنف 20 عالميا)، الإسباني أليخاندرو فوكينا (المصنف 24 عالميا)، الألماني يان لينارد شتوف (المصنف 25 عالميا)، الإيطالي لورينزو موسيتي (المصنف 26 عالميا)، الكرواتي بورنا كوريتش (المصنف 31 عالميا)، التشيكي يري ليهيتشكا (المصنف 32 عالميا)، الأميركي سيبستيان كوردا (المصنف 33 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 45 عالميا)، الأسترالي أليكسي بوبيرين (المصنف 46 عالميا)، الصيني تشانغ تشي تشين (المصنف 48 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 49 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 50 عالميا).وشهدت بطولة "سوق دبي" في المواسم السابقة مشاركة أبطال عالميين مثل السويسري روجير فيدرر، والإسباني رفاييل نادال، والشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس ويليامز، كما تحظى بمتابعة جماهيرية جيدة، مع مساندة متوقعة من الجالية الأردنية وبقية الجماهير العربية في دبي لشلباية في المسابقة باعتباره اللاعب العربي الوحيد بها.وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.وحصل عبد الله على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، فيما شارك ببطولات عدة، خلال شهرين وهي: تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية والمنامة تشالنجر.