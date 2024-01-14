الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو تجتمع اليوم

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تعقد الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو اجتماعها العادي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك للمصادقة على ‏التقريرين المالي ‏والإداري للعام الماضي/ وإقرار خطة العام الحالي، ومناقشة آخر التطورات على صعيد اللعبة.، ‏والملفات الأساسية التي سيتم العمل بها العام الحالي من بينها مناقشات الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس 2024، ‏والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية‎، إضافة إلى اعتماد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية كبطولات ‏الجائزة الكبرى والآسيوية والعربية.‏ويذكر أن اتحاد التايكواندو يعد من الاتحادات البارزة والمميزة في الرياضة الأردنية، وذلك للإنجازات التي حققها نجوم المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل الرياضية، أبرزها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما حقق المنتخب الوطني إنجازات كبيرة في سلسلة الجائزة الكبرى وفي بطولات دولية مهمة.