الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو تجتمع اليوم

تعقد الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو اجتماعها العادي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك للمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي/ وإقرار خطة العام الحالي، ومناقشة آخر التطورات على صعيد اللعبة.، والملفات الأساسية التي سيتم العمل بها العام الحالي من بينها مناقشات الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، إضافة إلى اعتماد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية كبطولات الجائزة الكبرى والآسيوية والعربية.اضافة اعلان
ويذكر أن اتحاد التايكواندو يعد من الاتحادات البارزة والمميزة في الرياضة الأردنية، وذلك للإنجازات التي حققها نجوم المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل الرياضية، أبرزها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما حقق المنتخب الوطني إنجازات كبيرة في سلسلة الجائزة الكبرى وفي بطولات دولية مهمة.