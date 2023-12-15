الهيئة العامة لاتحاد الكرة تجتمع اليوم

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عمان -الغد - تعقد الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، اجتماعها العادي برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، في فندق كمبينسكي، لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية للعام 2022.وكان اتحاد الكرة قال في بيان سابق، "عملا بأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، تدعو الهيئة التنفيذية للاتحاد، السادة أعضاء الهيئة العامة عن فئات: المعترف بهم، أندية الدرجة الممتازة (المحترفين)، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية، أندية الدرجة الثالثة، الأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 1/2023 للاتحاد".ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني، المصادقة على جدول الأعمال، ركلمة رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين، وكلمة الأمين العام للاتحاد سمر نصار، تعيين أعضاء لتدقيق المحاضر، وتعيين المراقبين، والمصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة السابقة تقرير الهيئة التنفيذية عن نشاطات الاتحاد خلال العالم 2022، المصادقة على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية بنهاية العام الماضي، المصادقة على موازنة الاتحاد للعام الحالي، الإطلاع على قرارات الهيئة التنفيذية بخصوص المنحة الرأسمالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين المدققين المستقلين بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية للسنة المالية 2023، الإطلاع والموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.ويعقد الاجتماع في ظل الصعوبات المالية التي تعصف بالأندية وخصوصا أندية المحترفين، إضافة إلى التراجع في المستوى الفني والنتائج للمنتخبات الوطنية للجنسين، والأندية في المشاركات الآسيوية، عقب خروج فريق الفيصلي من دوري أبطال آسيا من الدور الأول، والحال ينطبق على فريق الوحدات الذي خرج من نفس الدور لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.