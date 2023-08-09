الواعد هندومة.. مشروع هداف بالوحدات ومصارع من الطراز الرفيع

مصطفى بالو

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عمان- يمضي الواعد محمد هندومة على طريق النجومية الرياضية، مؤكدا مقولة "الولد سر أبيه"، وهو ابن الـ17 ربيعا الذي يخطف البريق في فرق الفئات العمرية لنادي الوحدات، بوصفه الهداف "المريع"، مرقص شباك المنافسين، في الوقت الذي يفرض فيه نفسه، في صفوف المنتخب الوطني للمصارعة للناشئين، ملقبا بـ"التمساح" وهو ابن المصارع والمدرب المعروف زهير هندومة.ويقول والده زهير هندومة: "لمست في محمد منذ نعومة أظفاره، الحركة والحيومية وطاقة إيجابية، وكنت دائم المداعبة له، وتعليمه حركات أساسية بالمصارعة، وكان يتقنها على الفور، ما شجعني على تدريبه كلما تقدم في عمره، وقدمته إلى رياضتي التي عشقتها ومارستها لاعبا ومدربا بالمصارعة، ولمست تطورا ملحوظا وتعلقا بها، وأخذته إلى دروب المنافسة، وفرض نفسه من عام لآخر، ويمثل منتخب الناشئين في الوقت الحالي، في ظل تنبوأ بمستقبل واعد لمحمد من قبل المتابعين والمدربين".وحول توجهه إلى كرة القدم بالرغم من تعلقه بالمصارعة، رد والده الكابتن زهير: " تعلق محمد أيضا بكرة القدم، التي أصبحت لا تفارقه داخل وخارج المنزل، إلى جانب ممارستها مع أقرانه في الحارة، وتباعا في المدرسة لافتا أنظار كل من شاهده، وتبعا لعشقي لنادي الوحدات، أرسلته إلى المدرسة الكروية في النادي منذ السابعة من عمره، وسط إطراء من مدربه أحمد شلباية، الذي كان دائم التحفيز والتفاؤل بمشروع مهاجم رائع، وبدأ المدرب شلباية يصقل موهبته إلى جانب زملائه المدربين، وتباعا تدرج من المدرسة الكروية إلى فرق الفئات العمرية تحت 13 سنة، وبعدها تحت 15 سنة، وحاليا في فريق تحت 17 سنة، مواظبا على تميزه بالمصارعة وكرة القدم".من جانبه يشير مكتشفه ومدربه في المدرسة الكروية لنادي الوحدات أحمد شلباية: "جاء إلى المدرسة الكروية وهو ابن 7 سنوات، وخضع للفحص كغيره من أقرانه، إلا أنه تميز بمرونته وسرعته وحيويته، فوقع اختيارنا في الجهاز الفني عليه سريعا، وأثبت تطوره من عام إلى آخر، ولفت الانتباه بقدرته التهديفية الرائعة من مختلف الأماكن داخل "صندوق" الخصوم، وبعدها باشرت صقل موهبته بالعمل البدني والفني، وقبلها النفسي، وكنت أوصله إلى التدريبات وأعيده لبيته، وسط متابعة مع والده للحفاظ على هذه الموهبة الذهبية".وتابع: "ورغم انشغاله ايضا بتدريبات المصارعة مع والد البطل المعروف زهير هندومة، إلا أنه كان حريصا على التدريب، وعرف عنه الالتزام وحسن الأخلاق، وتبعا لتميزه التهديفي رفع سريعا إلى فريق تحت 15 سنة، وإن كان لم يحالفه الحظ لتتويج الفرق بلقب فئته بالعام الماضي، إلا أنه كان هداف الفريق برصيد 8 أهداف، وتبعا لقدراته المتطورة لقب بـ"التمساح"، وحاليا يشارك فريق تحت 17 سنة بالوحدات دوري فئته الذي انطلق للتو، ويتطلع محمد إلى الوصول إلى تشكيلة الفريق الأول بالوحدات وتمثيل المنتخبات الوطنية، ونتوقع له مستقبل كبير في مركز المهاجم الذي يعتبر نادرا إلى حد كبير في ملاعبنا المحلية".