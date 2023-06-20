الأربعاء 21 حزيران 2023
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الوجوه الشابة تقدم أوراق اعتمادها في بطولة "درع المئوية"

لاعب الفيصلي الشاب قصي المنصوري - (من المصدر)
لاعب الفيصلي الشاب قصي المنصوري - (من المصدر)
عمان – على الرغم من السلبيات الكثيرة والمتنوعة، التي صادفت بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، برزت إيجابيات مهمة للبطولة من خلال منح الفرق فرصة المشاركة للمواهب الشابة، والتي أثبتت حضورها واستثمارها للفرصة بالشكل المطلوب.اضافة اعلان
ويرى متابعو منافسات بطولة الدرع، أن هذا الموسم هو من أفضل المواسم التي شهدتها كرة القدم الأردنية من حيث ظهور الوجوه الشابة التي تخدم الأندية، وتقلل من نفقاتها المالية، في ظل الصعوبات التي تواجهها إدارات الأندية وخصوصا المالية، وعدم قدرتها على إبرام تعاقدات جديدة واستقطاب محترفين من الخارج. 
وفرضت العناصر الشابة نفسها على الأجهزة الفنية، وأصبحت حاضرة في التشكيلة الأساسية، وشكلت ركنا مهما من أركان الفريق، حيث نجحت الوجوه الشابة في تقديم أوراق اعتمادها بجدارة، ما يوقع على الإدارات والأجهزة الفنية مسؤولية منحها فرصا أكبر في المنافسات الرسمية خصوصا في مباريات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن. 
وساهم وجود العديد من اللاعبين الشباب في الأندية ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي، في زيادة إمكانياتهم الفنية والبدنية، واكتسبوا مزيدا من الخبرة والمعرفة الفنية، حسمت الوجوه الشابة في أكثر من مناسبة المباريات لصالح فرقها من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها والدفاع عن المرمى، وتنفيذ تعليمات المدير الفني والواجبات المطلوبة منها على أرض الملعب.   
ومن أبرز الوجوه الشابة التي سطعت في سماء الكرة الأردنية من خلال منافسات بطولة الدرع اللاعبين: على العزايزة، جعفر سمارة، أوس أبو هضيب، بشار ذيابات (الرمثا)، قصي المنصوري، رزق بني هاني، دومي بني دومي، أدهم الرفاعي (الفيصلي)، عرفات الحاج، محمد أبو هزيم دانيال عفانة (الوحدات)، غسان أبو حسان، يوسف خرفان، غيث مهيرات (السلط)، بدر نعيمات، محمد قاسم(سحاب)، ايهم هشام، صلاح الحسنات، عامر مجذوبة، احمد صبرة (شباب الأردن)، ليث أبو رحال (الأهلي)، سيف درويش (الحسين إربد)، إضافة إلى وجوه شابة من مختلف الأندية والتي كانت مميزة خلال الفترة الماضية.
ويرى المتابع لمنافسات الدرع علي المصري، أن من أبرز النقاط الإيجابية في البطولة إبداعات اللاعبين الشاب، الذين قدموا مباريات كبيرة رغم صغر عمرهم. ويضيف المصري: "أثبتت المواهب الشابة في الأندية وخصوصا أندية المقدمة أن الاهتمام بالفئات العمرية كنز يجب أن تعمل الإدارات على تطويره وتوفير عوامل النجاح والاستمرارية للكوادر التدريبية العاملة معه". 
من جانبه يقول المشجع الوحداتي عامر البنا: "إن الوحدات يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين ولهم حضور كبير في المنتخبات الوطنية، والعدد منهم يتم إعارتهم لأندية أخرى، طالبا من الجهاز الفني للوحدات بقيادة الصربي دراكو الاستمرار في منح الفرصة للشباب في مباريات الدوري والكأس، وعدم تركهم على مقاعد الاحتياط بعد نهاية مباريات بطولة الدرع". 
وأشادت المشجعة الفيصلاوية بيان الفاعوري والمتابعة لمبارايات الفريق كافة خلال السنوات الماضية، بالجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد، الذي منح الفرصة للشباب ليكونوا أمام التحدي في بطولة الدرع.
وأضافت الفاعوري: "يملك الفيصلي العديد من المواهب الشابة القادرة على التواجد في التشكيلة الأساسية، والفريق يضم عناصر شابة أفضل من اللاعبين المحترفين الذين لم يقدموا الإضافة المطلوبة للفريق لغاية الآن".   
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