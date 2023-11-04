السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات أمام الأندية العراقية آسيويا.. 6 مواجهات وخسارة وحيدة

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لاعب فريق الوحدات مهند أبو طه في محاولة على مرمى الكهرباء العراقي بمباراة الذهاب - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - أقام فريق الوحدات تدريبه الأول أمس، في مدينة البصرة العراقية، استعدادا لخوض مباراته الرابعة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم 2023-2024 عن المجموعة الثانية، أمام فريق الكهرباء، والتي ستقام بعد غد،  عند الساعة الثامنة مساء على ملعب البصرة الدولي.اضافة اعلان
ويتطلع الوحدات إلى العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي العراقية، ووضع قدم في المربع الذهبي من البطولة عن منطقة غرب آسيا، حيث يتبوأ صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة على الكويت الكويتي، ونقطتين عن الكهرباء صاحب المركز الثالث، ويتواجد أهلي حلب السوري بالمركز الرابع بنقطة واحدة، علما بأن الكويت والأهلي سيلتقيان على أرض الأول بالتوقيت ذاته.
ولعب الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مع الأندية العراقية في 6 مناسبات، حيث سجل نتيجة الفوز في 3 مباريات، مقابل خسارته في مباراة واحدة، فيما انتهت مباراتان بنتيجة التعادل، وأقيمت 3 مباريات في الأردن، واثنتان في العراق، وواحدة في قطر.
ويأمل ممثل الكرة الأردنية الوحيد في هذه البطولة، بالإبقاء على سجله المميز عندما يلعب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي في الأراضي العراقية، حيث خاض مباراتين من قبل هناك، أمام فريقي الطلبة ودهوك في العام 2011، إذ فاز على الطلبة بدور المجموعات بهدف نظيف، فيما تغلب بربع النهائي على دهوك بثلاثية بيضاء.
وكان الوحدات، تعادل مع الطلبة بدون أهداف، وتغلب على دهوك بخمسة أهداف مقابل هدف في عمان، فيما سجل مؤخرا الفوز على الكهرباء بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر الفريق مرة وحيدة أمام الفرق العراقية، على يد القوة الجوية بهدفين لهدف، في الدور ثمن النهائي العام 2016، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل “الأخضر” 12 هدفا في مرمى الفرق العراقية التي واجهها في كأس الاتحاد الآسيوي، مقابل تلقيه 4 أهداف فقط خلال المباريات الست الماضية، ما يبعث الطمأنينة في قلوب مشجعي الوحدات قبل المواجهة المرتقبة بعد غد، أملا في مضي فريقهم نحو الحلم المتمثل بالحصول على اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وغادر الوحدات بقيادة المدرب العماني رشيد جابر، برفقة 23 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، أحمد الصغير، عرفات الحاج، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، عامر جاموس، محمد عبد المطلب “بوغبا”، مالك علان، محمود زعترة وسيدريك هنري.
ويستمر تواجد فريق الوحدات حتى مساء الجمعة المقبل في مدينة البصرة، وذلك لعدم توفر تذاكر طيران عودة لعمان بعد يومين من خوض المباراة، ما يؤخر انضمام لاعبي المنتخبات الوطنية، استعدادا لخوض المنتخب الأول التصفيات المونديالية، ومشاركة “الأولمبي” بالبطولة الدولية الودية في السعودية.
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