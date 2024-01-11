الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات بقيادة أبو طعيمة يبدأ مبارياته الودية الخميس

المدير الفني لفريق معان أمجد ابو طعيمة - (من المصدر)
المدير الفني لفريق معان أمجد ابو طعيمة - (من المصدر)
عمان – يستعد الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة أمجد أبو طعيمة للإعلان عن برنامج المباريات الودية التحضيرية للمرحلة المقبلة من الموسم الكروي، حيث يخوض أولى المواجهات الودية يوم الخميس المقبل. اضافة اعلان
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي، وسط غياب 5 لاعبين لانضماهم لصفوف المنتخب الأول بالكرة، والذي سيشارك في النهائيات الآسيوية بكرة القدم في قطر، إضافة الى المحترف السوري خالد كردغلي، والكاميروني هنري، فيما التحق لاعبو المنتخب الأولمبي مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر أبو جاموس، مالك علان، بصفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم بتدريبات المنتخب الأولمبي.
ويهدف الجهاز الفني من تأخير المباريات الودية لغاية يوم الخميس المقبل، إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع الحالتين البدنية والفنية، بحثا عن الوصول لمرحلة متقدمة من التحضيرات وانتظار اكتمال الصفوف بعد عودة لاعبي المنتخب، أملا في الاستفادة من “الوديات” في تعويض إلغاء مشاركة الفريق في منافسات بطولة دبي، التي كانت مقررة يوم التاسع عشر من الشهر الحالي. 
ونفى مصدر في إدارة الوحدات، أن تكون الإدارة توصلت لأي اتفاق مع اللاعب الجزائري عبد العزيز بن عبدي، ليمثل الفريق خلال الفترة المقبلة، مبينا في تصريح لـ”الغد”، أن اللاعب ليس من ضمن خيارات الفريق في المرحلة المقبلة، وأن الإدارة تبحث عن محترفين بمركزين، خاصة لاعب الارتكاز بعد رحيل إيتو. 
وأعلن الوحدات رسميا، التعاقد مع اللاعب السابق لشباب الأردن شوقي القزعة لمدة عام ونصف، بحثا عن تعزيز القدرات الدفاعية للفريق. 
ويدرس مجلس إدارة النادي التقرير الفني المقدم من أبو طعيمة، والذي يتضمن أسماء اللاعبين الذين من الممكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة، وبالتالي الدخول معهم في مفاوضات لفسخ عقودهم بالتراضي، من دون أن يكلف صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة.
ويحظى أبو طعيمة، بدعم من إدارة الوحدات التي تعمل على تأمين احتياجات الفريق الفنية حسب الظروف المالية المتاحة، كما أن جماهير الوحدات تقف خلف الجهاز الفني من خلال حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم. 
ويرنو الوحدات من استعادة لقب دوري المحترفين والمحافظة على لقب بطولة كأس الأردن، حيث يحتل “الأخضر” حاليا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان. 
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