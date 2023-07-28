الوحدات سوبر 15

مهند جويلس

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عمان - توج فريق الوحدات بلقب كأس السوبر الأردني للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد أن جدد فوزه على نظيره الفيصلي، وتغلب عليه بهدف نظيف في مباراة الإياب، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد عمان الدولي بحضور 14 ألف مشجع تقريبا من جمهور الفريقين.وسجل هدف الفوز الوحيد المهاجم العاجي سيدريك هنري بعد مرور 9 دقائق على انطلاق المباراة.وحضر أمين عمان يوسف الشواربة مندوبا عن رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين، والأمين العام سمر نصار ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، لمنح فريق الوحدات الميداليات الذهبية وكأس البطولة، ليحصل الوحدات على مبلغ مادي بقيمة 15 ألف دينار نظير فوزه باللقب، مقابل إعطاء فريق الفيصلي الميداليات الفضية.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوحدات بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الفيصلي بهدف عبر المدافع مهند خير الله، ليعدل لاعب الوحدات أنس العوضات الكفة لفريقه، قبل أن يسجل المدافع يوسف أبو الجزر هدف الفوز للوحدات في الوقت بدل من الضائع من المباراة.وحقق الوحدات لقب "السوبر" في 14 مناسبة سابقة، أعوام: 1989، 1992، 1997، 1998، 2000، 2001، 2005، 2008، 2009، 2010، 2011، 2014، 2018، 2021، فيما بقي الفيصلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب برصيد 17 بطولة.الوحدات 1 الفيصلي 0بدأ المدير الفني لفريق الوحدات داركو نيستوروفيتش بتشكيلة مكونة من أحمد عبد الستار، يوسف أبو الجزر، طارق خطاب، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو مانويل اوليفيرا "إيتو"، صالح راتب، مهند أبو طه، أنس العوضات، سيدريك هنري.وعلى الطرف الآخر، دفع المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد بكل من مهدي خليل، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، مصطفى ناظم، ناثان مافيلا، إحسان حداد، نزار الرشدان، خالد زكريا، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.وأدار اللقاء طاقم تحكيم محلي مكون من عمر المعاني حكما للساحة، أيمن عبيدات (مساعد أول)، أحمد سمارة (مساعد ثاني)، ومحمد مفيد حكما رابعا.وتقدم الوحدات للأمام في الدقائق الأولى بحثا عن مباغتة المنافس بهدف مبكر، وكادت النيران الصديقة أن تهدي "الأخضر" هدف التقدم عند الدقيقة الثالثة، إلا أن الكرة خرجت لركلة ركنية.واستمرت سيطرة الوحدات على الكرة في مناطق الفيصلي، لتثمر الدقيقة التاسعة عن افتتاح التسجيل، بعد مجهود مميز من اللاعب أنس العوضات من الجهة اليمنى لهجوم الوحدات، ليمنح الكرة على طبق من ذهب للمهاجم العاجي سيدريك هنري الذي وضع الكرة بالشباك من اللمسة الأولى، لتتعقد المهمة على الفيصلي بالعودة بالنتيجة.وأهدر الوحدات فرصة تعزيز النتيجة عند الدقيقة 12، عندما سدد العوضات كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، والتي لم يتعامل معها الحارس اللبناني لفريق الفيصلي مهدي خليل بالشكل المطلوب، لتتهادى أمام هنري، سرعان ما تم حصاره من قبل مدافعي الفيصلي وإعادة الخطورة عن مرماهم.وتخلى الفيصلي عن المناطق الدفاعية قليلا مع محاولة التوازن بين الدفاع والهجوم، خوفا من الهجمات المرتدة التي يقودها العوضات على الطرف الآخر، ليتحصل "الأزرق" على ركلة ثابتة، لم ينجح الإنجليزي ناثان مافيلا في تسديدها بين الخشبات الثلاث د.29.وتألق حارس الوحدات في إبعاد تسديدة الظهير الأيمن للفيصلي إحسان حداد، بعد أن تسلم الأخير كرة من مسافة قريبة من مرمى الوحدات، ليسددها بقوة أبعدها أحمد عبد الستار لركنية عند الدقيقة 34.وحاول الفيصلي تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، دون أن يفلح بذلك، ليخرج مدافع الوحدات طارق خطاب بالدموع بعد تعرضه للإصابة، ليحل بدلا منه دانيال عفانة، والحال ذاته انطبق على ناثان مافيلا الذي خرج للإصابة ، لتتوتر الأجواء على أرض الملعب بين عدة لاعبين من الطرفين، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم "وحداتي" بهدف نظيف.إثارة وأجواء مشحونةومع بداية الشوط الثاني، زج مدرب الفيصلي بالمهاجم التونسي رفيق الكامرجي عوضا عن المدافع حسام أبو الذهب، في محاولة لتدارك الموقف سريعا وتسجيل التعادل بأسرع وقت، مقابل إشراك محمد عبد المطلب "بوغبا" مكان مهند أبو طه من جانب الوحدات.وجاءت الفرصة الأولى في الحصة الثانية من طرف الوحدات، بعد أن نفذ العوضات ركلة ثابتة التقطها خليل بهدوء تام عند الدقيقة 50، ليهدر بعدها زميله البديل "بوغبا" فرصة خطيرة من مسافة قريبة بكرة ارتطمت بالشباك من الخارج.الهدير الهجومي لـ "الأخضر" استمر، ليضيع العوضات فرصة سهلة لتعزيز النتيجة، مسددا الكرة بجانب المرمى د.56، قبل أن يضع العوضات زميله هنري في مواجهة مرمى الفيصلي من جديد، لكن الأخير لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.وحاول أبو عابد تنشيط المنطقة الأمامية بزج اللاعب عارف الحاج بديلا عن أحمد أبو شعيرة، ليصل الفيصلي للمرة الأولى لمرمى الوحدات، وذلك بعد انطلاق العجالين من الميسرة، ممررا كرة أرضية أمام خالد زكريا الذي سددها بعيدا عن المرمى د.64.وقام مدرب الفيصلي بإجراء تبديلين دفعة واحدة، بإدخال قصي المنصوري وبراء مرعي مكان رزق بني هاني ومصطفى ناظم، فيما دخل الحارس عبد الله الفاخوري مكان عبد الستار بداعي الإصابة، ومن ثم أحمد سمير عوضا عن صالح راتب، وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بخمسة دقائق.وأشهر الحكم عمر المعاني البطاقة الحمراء بوجه مدرب الفيصلي جمال أبو عابد، بعد اعتراض الأخير المتكرر على القرارات التحكيمية، لتتوتر الأجواء مجددا بين اللاعبين، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا استعادة الوحدات للقب بعد أن فقده الموسم الماضي.شذرات كواليس- اشتكى عدد كبير من جمهور الطرفين من انتشار ظاهرة السوق السوداء، وذلك بعد نفاد التذاكر المخصصة للقاء قبل انطلاقه بيومين، جماهير غفيرة حضرت أملا بشراء تذاكر من خارج الملعب دون أن تتمكن من ذلك.- قدم اتحاد الكرة كأسا جديدة بنسخته الأربعين، يذكر بأن الاتحاد أيضا قدم للفيصلي شكلا جديدا لبطولة الدرع بنسخته السادسة والثلاثين "المئوية".- تواجد المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب المغربي حسين عموتة وطاقمه المعاون على المنصة الرئيسية، وحضر للملعب قبل انطلاقة المباراة بدقائق كافية.- منح اتحاد الكرة الفرصة لعدد من الأطفال من قرى sos، المشاركة في مراسم انطلاق المباراة، ضمن مبادرة التصدي المستدامة التي أطلقها الاتحاد في العام 2020.- بدأت جماهير الفيصلي برمي عبوات المياه على لاعب الوحدات أنس العوضات بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة.- احتسب حكم اللقاء 7 دقائق كوقت بدل من الضائع للشوط الأول، وتم لعب أكثر من 13 دقيقة، فيما احتسب في الشوط الثاني 9 دقائق، ولعب 10 دقائق.