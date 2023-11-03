الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
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الوحدات يبدأ تدريباته في البصرة والعوضات أبرز المستبعدين

فريق الوحدات لكرة القدم -(تصوير: أمجد الطويل)
فريق الوحدات لكرة القدم -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان - يبدأ فريق الوحدات تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق الكهرباء العراقي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024. اضافة اعلان
ووصل وفد الفريق أمس إلى البصرة، والمكون من رئيس النادي بشار الحوامدة رئيسا للوفد، وإداري الوفد مخلد الكوز، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق.
وضمت القائمة 23 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، أحمد الصغير، عرفات الحاج، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، عامر جاموس، محمد عبد المطلب “بوغبا”، مالك علان، محمود زعترة وسيدريك هنري.
ويستمر غياب كل من اللاعبين، الأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا، بهاء فيصل، وطارق خطاب عن “الأخضر” بداعي الإصابة، وفادي الناطور لأسباب خاصة.
ويغيب عن القائمة المغادرة لمواجهة الكهرباء النجم أنس العوضات، بقرار فني من المدرب العماني رشيد جابر، بعد استبعاده عن المبارتين المحليتين أمام شباب الأردن والسلط، عقب عدم رضا اللاعب عن تبديله في مباراة الذهاب أمام الكهرباء، لتتطور الأمور بعد ذلك ويتم استبعاده عن تدريبات الفريق، مع احتمالية مغادرة اللاعب أسوار الفريق في الفترة المقبلة، حال عدم حل الخلاف بينه وبين المدير الفني.
ويتطلع الوحدات لمواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيدين المحلي والقاري، وخطف النقاط الثلاث من أرض منافسه رغم صعوبة المهمة، علما بأن آخر زيارة للوحدات للأراضي العراقية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تعود للعام 2011، وحقق الفريق الفوز بثلاثية نظيفة على دهوك بإياب الدور ربع النهائي. 
الجدير بالذكر أن فريق الوحدات يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على أهلي حلب السوري (2-0) والكهرباء (3-1)، وخسارة من فريق الكويت الكويتي (0-2)، فيما يتواجد الكويت بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق الكهرباء وبالمركز الثالث، ويحتل أهلي حلب المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة. 
ويتأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لربع نهائي البطولة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.
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