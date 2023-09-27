الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة جرش

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فرحة عدد من لاعبي الوحدات خلال مباراة سابقة بالموسم الحالي - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- يبدأ فريق الوحدات حملة الدفاع عن لقب كأس الأردن CFI لكرة القدم لموسم 2023 - 2024، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق جرش على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.اضافة اعلان
ويتطلع الوحدات لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الحالية، بعد أن احتل وصافة ترتيب دوري المحترفين في الجولات الماضية وبفارق نقطتين عن المتصدر، إلى جانب انطلاقته الجيدة وصدارته لمجموعته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد مرور جولة واحدة.
وتقام اليوم عند الساعة الخامسة مساء مباراتين، إذ يواجه مغير السرحان نظيره صما على ستاد الأمير محمد، ويستقبل السلط على ملعبه فريق العربي، على أن يلعب الجليل مع دوقرة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي.
وأقيمت أمس 4 مباريات لحساب الدور ذاته، حيث واجه الأهلي نظيره العالية على ستاد البتراء، الجزيرة ومرج الحمام على ملعب السلط، معان واتحاد الرمثا على ستاد الأمير محمد، والفيصلي وحرثا على ستاد عمان.
وتختتم منافسات الدور يوم غد الجمعة بـ3 مواجهات وهي شباب الأردن مع دير أبي سعيد على ستاد البتراء، شباب العقبة والوحدة على ستاد الأمير محمد، والرمثا مع وادي الريان على ستاد الحسن.
وكانت 5 فرق قد ضمنت بلوغ الدور الثاني من البطولة، وهي السرحان، اليرموك، سحاب، الصريح والحسين إربد. 
وينشد فريق الوحدات صاحب الـ11 لقبا في بطولة الكأس، بالتحضير للمنافسة الآسيوية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، من خلال ملاقاة جرش الذي ينشط في دوري الثانية، ويحقق نتائج متباينة بعد فوز وتعادلين خلال جولات ماضية.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب العماني للوحدات رشيد جابر على تشكيلة مغايرة عما ظهر عليها الفريق في المباراة الأخيرة أمام أهلي حلب السوري، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، بإشراك كل من مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، أحمد الصغير، دانيال عفانة، فادي الناطور، محمود شوكت، أحمد سريوة، حسان زحراوي، خالد عصام، محمد موالي ومحمود زعترة.
وفي مواجهة ثانية، يسعى مغير السرحان بخبرته في "المحترفين" بتجاوز منافسه صما القادم من دوري الدرجة الأولى، باعتماد المدرب خالد الدبوبي على عدد من اللاعبين المميزين منهم صهيب أبو هشهش، سامر خانكان، محمد العملة، كريم سليمان، أحمد أبو صعيليك وقصي طنوس.
ويتطلع السلط وصيف بطولة الكأس في النسخة قبل الماضية، بعبور ضيفه العربي دون عناء، رغم النتائج الطيبة التي يحققها منافسه مؤخرا بدوري الدرجة الأولى، إلا أن السلط وبقيادة المدرب السوري عماد خانكان أبدى تحسنا ملحوظا في الجولات الماضية، بعد تسجيله الفوز في آخر جولتين بدوري المحترفين، معتمدا على عدد من النجوم أبرزهم عبد الله ذيب، خليل بني عطية، عدي القرا، مهند سمرين وعبد الله المناصرة.
ويسعى الجليل مع مدربه محمد العبابنة في تسجيل فوزه الأول هذا الموسم بالمسابقات الرسمية، بعد 5 مباريات سابقة بالدوري دون انتصار، بمواجهة دوقرة الذي سجل الفوز في جميع مبارياته بدوري الثانية وتصدره لمجموعته برصيد 9 نقاط.
ويبرز من الجليل عدد من اللاعبين منهم نبيل خرشاش، يحيى بخيت، ياسين طهري، صاموائيل أوليفيرا ومحمد العدوان.
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