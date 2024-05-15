الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يتجاوز محطة معان بهدف شوكت

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فرحة هدف الوحدات في مرمى معان (المصدر)
عمان- الغد - تغلب فريق الوحدات على نظيره فريق معان بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب الامير محمد بالزرقاء، في ختام منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.اضافة اعلان
وسجل هدف الوحيد اللاعب محمود شوكت بالدقيقة 47 من مجريات المباراة. 
ليعزز الوحدات مركزه ثالثا على سلم ترتيب الفرق رافعا رصيده الى 42 نقطة، فيما ظل معان في منطقة الخطر برصيد 20 نقطة وبالمركز السابع.

ومع ختام منافسات الاسبوع، وقبل جولتين من نهاية عمر الدوري، يتصدر فريق الحسين ترتيب الفرق برصيد 56 نقطة ، وبفارق 5 نقاط عن الفيصلي الثاني، فيما يحتل الرمثا المركز الرابع (32 نقطة)، والسلط خامسا (25 نقطة)،وبفارق المواجهات عن العقبة، وشباب الاردن ثامنا (19نقطة)، وسحاب تاسعا (18 نقطة)، مغير السرحان عاشرا (18)، الاهلي بالمركز قبل الاخير (17نقطة)، والجليل بالمركز الاخير (12).
وينتظر ان تصدر دائرة المسابقات باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، مواعيد الجولتين الأخيرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من عمر الدوري، حيث ارتأت الدائرة تأخير إعلان موعد انطلاقتهما، لمراعاة توحيد مواعيد مباريات الفرق التي ستنافس على لقب البطولة أو الفرق المهددة بالهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.
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