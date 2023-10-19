الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يتدرب بصفوف مكتملة على "جاوا" استعدادا للكهرباء العراقي

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فرحة لاعبي الوحدات بتسجيل هدف في مرمى أهلي حلب بكأس الاتحاد الآسيوي- (من المصدر)
عمان- الغد - يجري فريق الوحدات لكرة القدم، تدريباته في الفترة الحالية، على ملعب "جاوا" في منطقة خريبة السوق، استعدادا لملاقاة فريق الكهرباء العراقي يوم الثلاثاء المقبل، في ثالث جولات منافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي والتي تضم أيضا فريقي اتحاد أهلي حلب السوري والكويت الكويتي.اضافة اعلان
وكان الوحدات، استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب، قبل أن يخسر أمام فريق الكويت الكويتي.
ونجح فريق الوحدات في الحصول على حجز لملعب جاوا المزروع بالعشب الطببعي، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة على الملعب، بانتظار استمرار التدريبات يومي غد وبعد غد، قبل أن يجري يوم الإثنين المقبل، تدريبه على ستاد عمان الدولي، الذي سيستضيف مباراته المقبلة أمام فريق الكهرباء.
وشهد تدريب يوم أمس في جاوا، اكتمال صفوف الفريق بعد التحاق لاعبي الوحدات المنضمين لصفوف المنتخب الوطني، والذين عادوا إلى ناديهم، بعد مشاركتهم في صفوف المنتخب الوطني خلال البطولة الدولية الودية الرباعية، التي ذهب لقبها للمنتخب الإيراني، فيما ذهب المركز الرابع والأخير للمنتخب الوطني.
وينتظر أن يبدأ المدير الفني لفريق الوحدات العماني رشيد جابر، اعتبارا من اليوم، بالانخراط في التدريبات الفنية والتكتيكية بعد اكتمال الصفوف، استعدادا للفوز على الفريق العراقي، حيث يرى المدرب أن الفوز بنقاط المباراة المقبلة، يعزز من حظوظ الفريق بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة التي يتطلع الوحدات إلى الظفر بلقبها الذي "استعصى" على النادي طيلة السنوات الماضية.
ويغيب عن مباراة الكهرباء يوم الثلاثاء المقبل، المحترف الكونغولي ايتو، واللاعب بهاء فيصل بسبب عدم اكتمال تعافيهما من الاصابة، رغم قرب عودتهما للمنافسات في المرحلة القريبة المقبلة.
وينتظر أن ترصد إدارة نادي الوحدات، مكافأة مالية في حال تحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء، كما يتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أنصار فريق الوحدات للشد من أزر فريقهم بحثا عن كامل نقاط اللقاء.
إلى ذلك، يتوقع أن يصل فريق الكهرباء العراقي إلى عمان يوم بعد غد، حيث سيجري أول تدريباته مساء يوم الوصول، قبل أن ينتقل إلى ستاد عمان الدولي يوم الإثنين، لإجراء الوجبة التدريبية الأخيرة التي تسبق المباراة.
كما يشهد يوم الإثنين المقبل، الاجتماع الفني للمباراة، ومن ثم انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث خلاله مدربا الفريقين عن تحضيراتهما وتطلعاتهما في المباراة.
يشار، إلى أن فريق الوحدات ممثل الكرة الأردنية دخل منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة الحالية، بحثا عن لقبها، فيما ذهب فريق الفيصلي لتمثيل الكرة الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يخوض الإثنين المقبل مباراته الثالثة في البطولة أمام فريق السد القطري.
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