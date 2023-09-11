الوحدات يتطلع لفك نحس البطولات الخارجية عبر كأس الاتحاد الآسيوي

مهند جويلس

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عمان - لازم النحس فريق الوحدات لكرة القدم خلال مشاركاته الدائمة بالبطولات الخارجية، وتحديدا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يبدأ الفريق مشاركته الثانية عشرة خلال الموسم الحالي، بعد مشاركات سابقة لم يتمكن خلالها من الوصول للمباراة النهائية، رغم تفوقه فنيا وتوفر أسماء لامعة في صفوفه.وتمني جماهير "المارد الأخضر" النفس، في رؤية فريقها على منصة التتويج ببطولة قارية، بعد أن جمع الوحدات المجد من جميع أطرافه بالتتويج بجميع البطولات المحلية، منذ تأهله للمرة الأولى للدوري الممتاز في العام 1976، فيما حصل على "الرباعية" المحلية في مناسبتين 2008 و2010.وحل الوحدات في المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023/2024، إلى جانب الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي وأهلي حلب السوري، حيث سيفتتح مشواره بالبطولة يوم الثلاثاء 19 الشهر الحالي بلقاء أهلي حلب على ستاد عمان الدولي.وسيكون الوحدات حال تتويجه باللقب الفريق الأردني الثالث الذي يظفر بكأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن توج فريق الفيصلي بالبطولة في مناسبتين سابقتين 2005 و2006، مقابل مرة واحدة لشباب الأردن الذي توج بالبطولة في العام 2007.ويعد الوحدات من أكثر الفرق الآسيوية مشاركة بالبطولة الثانية من حيث الأهمية، بعد مشاركته في 11 مرة سابقة، وتمكن من الوصول للمربع الذهبي في الأعوام 2006، 2007، 2011، إلى جانب خوضه 77 مباراة بالبطولة، مع حلول الهداف محمود شلباية في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة عبر تاريخها برصيد 34 هدفا، وتوج بلقب الهداف في العام 2006 برصيد 8 أهداف.وخرج الوحدات من الدور نصف النهائي (منطقة غرب آسيا) في آخر مشاركة له في العام 2019، على يد البطل فريق العهد اللبناني، بعد الخسارة في عمان في مباراة الذهاب بهدف نظيف، تعادل الفريقان من دون أهداف في بيروت بمباراة الإياب، وخرج من الدور ذاته في النسخة التي سبقتها أمام الوحدة السوري.وشارك "الأخضر" في العامين الماضيين بدوري أبطال آسيا كأول ممثل أردني بالبطولة، ولم يفلح الفريق في تخطي دور المجموعات، حيث أقيمت بنظام التجمع في السعودية، ونجح في الحصول على 7 نقاط والمركز الثالث في العام 2021، فيما حل في المركز الرابع والأخير بمجموعته في العام الماضي وبرصيد 6 نقاط.ويعيش الوحدات في الأيام الحالية ظروفا صعبة تتمثل في تواجد عدد قليل من اللاعبين في التدريبات، نظير التزام 13 لاعبا مع منتخباتهم الوطنية، إذ يتواجد مع المنتخب الوطني للرجال 5 لاعبين وهم فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب وأنس العوضات، فيما يحضر مع "الأولمبي" 7 لاعبين وهم مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند أبو طه ومالك علان، إلى جانب انضمام المدافع خالد كردغلي إلى منتخب سورية في فترة التوقف الحالية.وكان النادي قد تعاقد مؤخرا مع المدرب العماني رشيد جابر، لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للبوسني داركو نيستوروفيتش، والذي غادر "الأخضر" بعد الخسارة من شباب الأهلي دبي الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، لأسباب غير فنية بحسب إدارة الوحدات.ويسعى جابر خلال الفترة القصيرة الحالية للتعرف على اللاعبين المتواجدين في التدريبات الآن، وانتظار انضمام بقية العناصر خلال الأيام المقبلة تحضيرا للمباراة الافتتاحية في البطولة القارية، علما بأن المدرب سبق له وأن حصل على لقب كأس الاتحاد الآسيوي العام 2022 مع فريق السيب العماني.وينخرط في تدريبات الوحدات حاليا كل من عبد الله الفاخوري، أحمد عبد الستار، أحمد الصغير، فادي الناطور، أحمد سريوة، أحمد سمير، مانويل أوليفيرا "إيتو"، خالد عصام، حسان زحراوي، محمد عبد المطلب "بوجبا"، بهاء فيصل، محمود زعترة، محمد موالي وسيدريك هنري، مع غياب المدافع طارق خطاب بداعي الإصابة.ويسعى "الأخضر" لحصد اللقب القاري رغم صعوبة المنافسة هذا الموسم، بعد أن صرح رئيس النادي بشار الحوامدة في وقت سابق، أن الهدف في العام الحالي يتمثل بعدم التفكير بمباراة الملحق المؤهلة لدوري أبطال آسيا، والتركيز على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي سعيا في الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.