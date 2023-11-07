الوحدات يتطلع لمواصلة الصدارة الآسيوية عبر الكهرباء العراقي الليلة

مهند جويلس

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عمان- يتطلع فريق الوحدات لكرة القدم، إلى مواصلة انتصاراته بالأراضي العراقية، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا الليلة على فريق الكهرباء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، في المباراة التي يحتضنها ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساء.ويرنو ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة، من تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني من البطولة الآسيوية، ومحاولة المنافسة لاحقا على اللقب الذي لم ينجح في تحقيقه خلال 11 مشاركة سابقة آخرها العام 2019.ويتصدر “الأخضر” جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الكويت الكويتي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويتواجد الكهرباء بالمركز الثالث وبرصيده 4 نقاط، فيما يحتل أهلي حلب السوري المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.وتقام عند الساعة الثامنة أيضا، المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها، والتي تجمع الكويت وأهلي حلب على أرض الأول، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.وبدأ الوحدات مشواره في البطولة الحالية بصورة مثالية بتخطيه الأهلي بهدفين دون رد في عمان، قبل أن يتعثر بالخسارة بهدفين لهدف على يد الكويت، فيما عاد لسكة الانتصارات عبر بوابة الكهرباء بثلاثة أهداف لهدف على أرضه وبين جماهيره.وخاض الوحدات مباراتين من قبل في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في الأراضي العراقية، ونجح من خلالهما في العودة بنتيجة الفوز، حيث تغلب على الطلبة بهدف نظيف في دور المجموعات لموسم 2011، فيما تجاوز دهوك بثلاثية بيضاء بربع نهائي النسخة نفسها، علما بأنه واجه الفرق العراقية بشكل عام في البطولة 6 مرات، فاز في 4 مناسبات، وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.ويعيش “الأخضر” ظروفا جيدة في الفترة الماضية، بعد أن سجل 3 انتصارات متتالية على الصعيدين المحلي والقاري، إلا أن الأداء لم يصل للمستوى المطلوب، ما يدب القلق في نفوس جماهير الفريق الطامحة إلى المضي قدما في البطولة، والوقوف على منصة التتويج.ويعد غياب اللاعب أنس العوضات ضربة قوية للوحدات في مباراة الليلة، نظرا للإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها الجناح في الخط الأمامي للفريق، إلا أن القرار الذي اتخذه الجهاز الفني بقيادة المدرب رشيد جابر، قرارا لا رجعة عنه سوى باعتذار اللاعب عما بدر منه من سوء سلوكيات غير جيدة تجاه المدرب، بحسب تصريحات صحفية من إدارة النادي.ويلعب الوحدات اللقاء وسط آمال عريضة بتكرار الفوز على المنافس، والذي ظهر بصورة باهتة في مباراة الذهاب، وأظهر أنه غير قادر على منافسة الوحدات ولاعبيه، مع احترام المنافس الذي يتوقع مساندة جماهيرية جيدة له، وهو الذي لم يخسر على ملعبه منذ بداية الموسم بالبطولة المحلية أو الآسيوية، ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها بحدوث أي نتيجة.ومن المتوقع، أن يعتمد جابر في قائمتة الأساسية في اللقاء على الزج بحارس المرمى: أحمد عبد الستار، ومن أمامه رباعي الدفاع فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، وفي الوسط كل من: محمود شوكت وأحمد سمير، مع الدفع بثلاثي الوسط الهجومي مهند أبو طه، صالح راتب وخالد عصام، خلف المهاجم الوحيد سيدريك هنري.وبدوره، ينشد فريق الكهرباء في العودة للمنافسة على التأهل عبر بوابة الوحدات، من خلال تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل البقاء في دائرة المنافسة، في حين أي نتيجة أخرى لأصحاب الأرض قد تعقد من مهامه في التأهل بأول مشاركة تاريخية لرجال المدرب الوطني لؤي صلاح.ويتمتع الكهرباء، بدعم جماهيره في لقاء الليلة من أجل تسجيل الفوز الثاني له بالبطولة، إذ يعتمد صلاح في اختياراته على عدد من النجوم أبرزهم: علي عبادي، نجم شوان، حيدر أحمد، زاهر ميداني، نارتي بولو، علي خالد، المنصر بالله فؤاد، داوودا ديمي، إيفان خالد، شافيو موموني ومحمود خليل.