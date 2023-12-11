الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يتعادل مع الكويت ويعقد فرص تأهله في كأس الاتحاد الآسيوي

لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر يحاول المرور من لاعبي الكويت -(تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر يحاول المرور من لاعبي الكويت -(تصوير: أمجد الطويل)
 اكتفى فريق الوحدات بالتعادل مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.اضافة اعلان
وتأهل الكهرباء العراقي عن المجموعة للدور المقبل متصدرا برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على أهلي حلب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استقر الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، وحل الكويت في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
وصبت جماهير الوحدات جام غضبها على مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني واللاعبين، بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق خلال المباراة، ما تسبب بالدخول بحسابات معقدة للتأهل للدور الثاني من البطولة.
وينتظر الوحدات المنافسة على المركز المؤهل كأفضل ثان من بين مجموعات منطقة غرب آسيا، في انتظار مباريات اليوم بالمجموعتين الأولى والثالثة، إذ يلتقي الزوراء العراقي مع الرفاع البحريني، والنجمة اللبناني مع العربي الكويتي، والعهد اللبناني مع الفتوة السوري، علما بأنه يتم خصم نقاط الوحدات الست من مواجهتي الأهلي ليصبح لديه 4 نقاط.
وكان الوحدات قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد، قبل أن يتعثر بالجولة الثانية بالخسارة من الكويت بهدفين لهدف، وتغلب على الكهرباء بالجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة ذاتها من الكهرباء في مباراة الإياب، وكرره انتصار على الأهلي بهدفين نظيفين.
وشهدت المباراة متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، والذي عاد من إجازته ويتحضر لإعلان قائمة المنتخب المشاركة بنهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل في قطر.
تشكيلة الفريقين 
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (عامر جاموس)، محمود شوكت، أحمد سمير (محمد عبد المطلب “بوغبا”)، مهند أبو طه، صالح راتب (بهاء فيصل)، أنس العوضات وسيدريك هنري. 
المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)
الكويت: عبد الرحمن كميل، مشاري غنام، رضا هاني، فهد حمود، فهد الهاجري، رضا هاني (أحمد الظفيري)، علي حسين، محمد مرهون (طلال الفاضل)، المهدي برحمة، عمر إسماعيل (سامي الصانع) وطه ياسين الخنيسي. 
المدير الفني: نبيل معلول (تونس) 
الحكام: أدار اللقاء طاقم تحكيم سعودي مكون من فيصل البلوي حكما للساحة، المساعد الأول فيصل القحطاني، المساعد الثاني هشام الرفاعي وشكري الحنفوش حكما رابعا.
الإنذارات: رضا هاني، عبد الرحمن كميل (الكويت) 
سيناريو الأهداف 
- مرر لاعب الكويت طه ياسين الخنيسي الكرة برأسه أمام المرمى، يكملها المدافع فهد الهاجري برأسه في الشباك (27).
- رفع لاعب الوحدات فراس شلباية الكرة من الجهة اليمنى قابلها البديل بهاء فيصل برأسه في المرمى (90).
فرص المباراة 
- رفع شوكت كرة من منتصف الملعب ضربها أبو طه برأسه فوق المرمى (16).
- لم يستثمر أبو طه الفرصة على بوابة المرمى والتقطها حارس الكويت (35).
- نفذ العوضات ركلة ثابتة تألق في إبعادها كميل عن مرماه (40).
- التقط حارس الكويت على دفعتين تسديدة العوضات من ركلة حرة مباشرة (51).
نجم اللقاء 
حصل لاعب الوحدات بهاء فيصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب قرار مراقب المباراة من الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه، بعد دخوله بديلا في اللقاء.
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