السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

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الوحدات يتوج بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

عمان- الغد- توج فريق الوحدات بلقب دوري الناشئين تحت 17 لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الرمثا 4-0 اليوم السبت، مع اختتام الأسبوع العاشر والأخير من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023/2024.اضافة اعلان

وسلم مدير دائرة المسابقات في الاتحاد عوض شعيبات، فريق الوحدات كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

في المقابل، حقق الفيصلي فوزا على فرسان الأردن 3-1، فيما تعادل الأهلي والحسين 1-1.

واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة بعد أن حقق 10 انتصارات، ليجمع 30 نقطة، فيما حل الأهلي ثانيا بـ 13، ثم الفيصلي 11، فرسان الأردن والرمثا 10، الحسين 8.

وأقيمت منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 17، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً".

في المقابل، حسمت أكاديمية رؤى المستقبل، الاتحاد، شباب الأردن، عمان FC، اليرموك، وكفرجايز، تأهلها إلى دوري النخبة للموسم المقبل بعد حصولها على المراكز الستة الأولى من دوري الدرجات.

وأقيم الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
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