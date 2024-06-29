الوحدات يحتفظ بكأس الأردن ويحرم الحسين إربد من الثنائية

مهند جويلس

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عمان- عاد الوحدات من الشمال متوجا بلقب كأس الأردن، بعد فوزه على نظيره الحسين إربد بهدفين لهدف، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن CFI بنسختها الثانية والأربعين، والتي احتضنها ستاد الحسن الدولي مساء السبت، في ختام منافسات الموسم الكروي المحلي 2023-2024.وتقدم الوحدات بالنتيجة في الدقيقة الأولى عبر مهند أبو طه، قبل أن يعدل النيجيري عبد الجليل أجاغون النتيجة للحسين عند الدقيقة 31، فيما سجل هدف الفوز للوحدات فراس شلباية قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.وضمن الوحدات بهذا الفوز المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل، ليرافق الحسين الذي ضمن مقعده بعد حصوله على لقب الدوري مؤخرا.وشاركت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار بمراسم تتويج الوحدات بلقب البطولة، وتقليد اللاعبين بالميداليات الذهبية.وحصل الوحدات جراء فوزه باللقب على مبلغ مادي قيمته 30 ألف دينار، فيما اكتفى الحسين إربد بالحصول على 15 ألف دينار.الجدير بالذكر أن لقب الكأس هو الثاني للوحدات هذا الموسم، بعد أن افتتحه بالحصول على لقب كأس السوبر على حساب الفيصلي.مثل الحسين إربد: عبد الله الزعبي، مصطفى كمال (ايتالو سيلفا)، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا”، أدهم القرشي (جوناثان التميمي)، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، سيف درويش (مجدي عطار)، محمود مرضي، عبد الله العطار (حمزة الدردور) وعبد العزيز نداي (أحمد ثائر).المدير الفني: جمال محمود.مثل الوحدات: عبد الله الفاخوري، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محسن الربجة، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، كريست كوفوما، مهند أبو طه، صالح راتب (عامر جاموس)، محمد أبو زريق “شرارة” (أنس العوضات) وسيدريك هنري (محمود شوكت).الحكام: محمد طارق (العراق)، أمير داود (العراق)، كرار عبد الكريم (العراق)، واثق محمد (العراق).الإنذارات: عبد العزيز نداي، رجائي عايد، سعد الروسان، مجدي عطار (الحسين) محسن الربجة (الوحدات).- استثمر مهاجم الوحدات مهند أبو طه خطأ من دفاعات الحسين بتشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة بكعب قدمه اخترقت جميع الحواجز الدفاعية واستقرت بأسفل الزاوية اليسرى للحارس (1).- تبادل لاعبا الحسين إربد عبد الجليل أجاغون وعبد الله العطار الكرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدخل الأول داخل المنطقة ويطلق كرة صاروخية سكنت الزاويةاليمنى لمرمى الوحدات (31).- نفذ لاعب الوحدات فراس شلباية ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله عامر جاموس، ليضعها باتقان في منتصف المرمى (87).- نفذ راتب ركلة ثابتة تابعها هنري برأسه التقطها باقتدار الحارس الزعبي (25).- تسلم العطار كرة من حدود منطقة الجزاء سددها بدونتركيز فوق المرمى (53).- تسلم العوضات كرة بصدره هيأها لنفسه وسددها بقوة تصدى لها حارس الحسين (71).- أنقذ القائم الأيمن لمرمى الوحدات تسديدة مرضي الصاروخية من مسافة بعيدة (73).توج الوحدات بلقب كأس الأردن للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.ويعد الفيصلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب بواقع 21 بطولة، مقابل بطولتين لكل من الجزيرة وشباب الأردن والرمثا، فيما حصلت فرق الأهلي وذات راس والعربي على اللقب مرة واحدة.ولم ينجح الحسين في الحصول على لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه، فخسر النهائي السادس له في المسابقة.ويعد هذا اللقب الرابع والخمسين في تاريخ الوحدات بالبطولات المحلية، بعد تتويجه بلقب الدوري في 17 مناسبة، و15 بطولة لحساب كأس السوبر، و10 بطولات درع.- تبادلت جماهير الوحدات والحسين إربد الهتافات الوطنية قبل انطلاق اللقاء، كما هتفت للشعب الفلسطيني وصموده بوجه الاحتلال.- سجل لاعب الوحدات مهند أبو طه أسرع هدف في نهائي كأس الأردن عبر التاريخ، بعد مرور 48 ثانية فقط على انطلاقة المواجهة.- تابع المباراة من المنصة الرئيسة المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعه على عقد لقيادة “النشامى” الأسبوع الماضي.- توج مدرب الوحدات رأفت علي بأول ألقابه الرسمية كمدير فني، بعد أن تسلم قيادة الفريق في مناسبات عدة بالفترات الماضية، علما بأنه حضر لقيادة “الأخضر” في النصف الثاني من الموسم.- خسر الحسين للمرة الثانية هذا الموسم بالبطولات الرسمية، حيث جاءت خسارته الأولى أمام الفيصلي ببطولة الدوري.- حرص اللاعبون الأجانب في صفوف فريق الوحدات، على إحضار أعلام بلدانهم لحظة التتويج، ومنهم السوري خالد كردغلي والمغربي محسن الربجة.