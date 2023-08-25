الوحدات يحسم "الديربي" بالوقت القاتل أمام الفيصلي في دوري المحترفين

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حسم فريق الوحدات "الديربي" المثير، بالفوز على الفيصلي بنتيجة 3-2 عندما سجل له محترفه العاجي هنري عند د.85، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد عمان الدولي مساء الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وقفز معها الوحدات إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما بقي الفيصلي بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط.وشهدت دقائق المباراة الأخيرة اشتباك بين لاعبي الفريقين، سيطر عليه العقلاء قبل استفحال المشكلة.ورغم تقدم الوحدات سريعا في بداية الشوط الأول، عن طريق مهند أبوطه عند د.5.عندما مرر له أنس العوضات كرة عميقة، هيأها أبوطه وسددها قوية ملأت شباك العمواسي، وفي السيناريو غير المتوقع من حارس مرمى محمد العمواسي، الذي لم يحسن الكرة المعادة من زميله سالم العجالين، لتسكن المرمى هدفا ثانيا للوحدات د.35.وبدى الفيصلي عازما على تعديل النتيجة بالشوط الثاني، وطوقلص له خالد زكريا له عند د.63، عندما نجح في تسديد الكرة المرتدة من دفاعات الوحدات أكثر من مرة في مرمى الفاخوري، ولم تمر سوى 3 دقائق حتى عدل أمين الشنايتة النتيجة للفيصلي بتسجيله الهدف الثاني د.66.ومضت الأحداث سجال بين الفريقين في سيناريو مثير، وفي الوقت القاتل أضاف هنري الهدف الثالث للوحدات برأسية متقنة، بعد عرضية فراس شلباية عند د.85.واعتمد مدرب الوحدات رأفت العلامي في بداية المباراة على تشكيلة قوامها كل من عبدالله الفاخوري، دانيال عفانة، يوسف أبوجزر، فراس شلباية، خالد كردغلي، إيتو، أحمد سمير، محمود شوكت، مهند أبوطه، أنس العوضات، وهنري.وأعتمد المدير الفني للفيصلي التونسي الغرايري على محمد العمواسي، حسام أبوالذهب، مهند خيرالله، إحسان حداد، سالم العجالين، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، عارف الحاج، يوسف أبوجلبوش والتونسي رفيق كامرجي.وأدار اللقاء كل من محمد عرفة، محمد الخلف، عمرو عجاج، ومحمد مفيد رابعا،وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم غد السبت، عندما يلتقي الأهلي والجليل عند الساعة 7 على ملعب البترا، فيما يلعب سحاب مع السلط عند 9:30 على ستاد عمان الدولي.