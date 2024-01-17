الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
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الوحدات يخوض مباراتين وديتين ويحسم ملف المحترفين الأسبوع المقبل

المدير الفني للوحدات أمجد أبو طعيمة خلال أحد التدريبات -(من المصدر)
المدير الفني للوحدات أمجد أبو طعيمة خلال أحد التدريبات -(من المصدر)
عمان- يخوض فريق الوحدات مباراتين وديتين بقيادة الجهاز الفني الجديد والمدير الفني أمجد أبو طعيمة، حين يلتقي منتخب الأمن العام عند الساعة الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب خريبة السوق وجاوا، فيما يلعب في اللقاء الثاني أمام شباب الأردن بالتوقيت ذاته، من عصر يوم الاثنين المقبل، حيث حدد مكان اللقاء في وقت سابق.اضافة اعلان
وقال مدير نشاط الكرة زياد شلباية في رده على استفسارات "الغد": "يكثف الفريق تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد أمجد أبوطعيمة، وكادره المعاون، في ظل التزام جميع اللاعبين ونجم خط الدفاع العائد من الإصابة طارق خطاب، والتحاق اللاعب شوقي القزعة القادم من شباب الأردن، إلى جانب نجوم الفريق ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، باستثناء لاعبيه ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول الذي يخوض غمار المنافسة ضمن مجموعته الخامسة، في النهائيات الآسيوية المقامة حاليا في قطر".
وأضاف: "لدينا ثقة  كبيرة بالجهاز الفني الجديد، المعروف ببصماته في ملاعب الكرة الأردنية من خلال توليه قيادة العديد من الأندية المحلية، ولديه معرفة كبيرة بجميع لاعبي الوحدات بشكل خاص، واللاعب الأردني بشكل عام، ويوفر له مجلس الإدارة كل سبل الدعم في رحلته التنافسية المقبلة، ونمضي في دراسة العديد من السير الذاتية للمحترفين، بحسب توصيات المدير الفني أمجد أبوطعيمة، والذي ننتظر خياراته النهائية للمباشرة في مفاوضات جادة، بهدف تعزيز الفريق قبل استئناف منافسات الدوري".
وحول انطباعه عن الفوز الكبير الذي حققه "النشامى" في مستهل مشواره الآسيوي، رد شلباية: "قدم نجوم المنتخب الوطني مباراة كبيرة، وقدموا أنفسهم إلى منافسيهم بصورة قوية، بعد الفوز بنتبجة 4-0 في مستهل مشواره، وظهر المنتخب الوطني بصورة طيبة وخطوط متقاربة وتكتيك يتناسب مع المنافس، وعليه التركيز في المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا، وبالتأكيد سيقدم المدير الفني للمنتخب الوطني الشكل والأسلوب اللذان يتناسبان مع قوة المنافس، ولدى النشامى فرصة كبيرة في الذهاب بعيدا في المنافسات الآسيوية، والتي تعودنا فيها على نتائج مميزة للكرة الأردنية".
على صعيد متصل، أبدى المدير الفني لفريق الوحدات أمجد أبوطعيمة ارتياحه للمهمة الفنية بقيادة نادي الوحدات خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "سعيد بخوض التجربة في قيادة فريق الوحدات، المعروف بتاريخه وبطولته وقاعدته الجماهيرية العريضة، وسنعمل وفريقي المعاون بروح الفريق، لتحقيق الأهداف المرسومة خلال المنافسات المحلية المقبلة".
وتابع: "لا شك أن هذه المرحلة صعبة على جميع الأندية المحلية، والوحدات أحد هذه الأندية سواء من الناحية المالية، أو الإرباك الذي أحدثه الإيقاف الاضطراري، وإن كنا نقف جميعا خلف المنتخب الوطني في مهمته الآسيوية، لكن إذا نظرنا إلى الدوري السعودي، المعروف بعدد أنديته الـ20، وقوته التنافسية ومبارياته المثيرة، فقد أوقفت مبارياته في مطلع الشهر الحالي، وأنهت الفرق مرحلة الذهاب، على خلاف دورينا، فقد أوقفت مباريات الوحدات منذ 19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وما تزال أمامنا المباريات المؤجلة". وحول قرار اتحاد الكرة بفتح فترة قيد وتحرير اللاعبين، في الوقت الذي لم يسمح فيه للاعبين المقيدين الجدد بمشاركة فرقها في المباريات المؤجلة، أجاب أبوطعيمة: "هذا القرار أربك حساباتنا، حيث لكل مدرب وجهة نظر فيما يريده من لاعبين، أو من سيستغني عنهم لدواع تنافسية، مما أخرني في الإعلان عن خياراتي سواء المتواجدة معي أو الذين سوف أستبعدهم، فليس من المنطق أن أعلن عن استبعاد لاعبين ومن الممكن أن يشاركونني المباريات المؤجلة، وفي الوقت ذاته، ليس من المنطق أيضا الاستغناء عنهم قبل إغلاق فترة القيد بأيام، ما يربك خيارات هؤلاء اللاعبين، لذا تركني القرار في حيرة من أمري خاصة وأن الفريق لديه مباريات مؤجلة مهمة تنافسيا، أمام الحسين إربد، والرمثا".
وحول خياراته من المحترفين للمرحلة المقبلة، رد أبوطعيمة: "خياراتنا من المحترفين وكما هو معروف، نحتاج إلى مدافع ولاعب ارتكاز، وأدرس أنا وفريقي المعاون العديد من السير الذاتية المطروحة، ونفاضل فيما بينهم بعناية كبيرة، ومن المتوقع أن يتم حسم ملف المحترفين خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".
من جهة أخرى، أنجز فريق الوحدات ومدرب حراس المرمى السابق سلامة عيد، المخالصة المالية أمس، بعد أن عمل عيد ضمن الجهاز الفني للصربي داركو ومن بعده العُماني رشيد جابر، حيث أكد عيد على تقديره لإدارة الوحدات على حسن التعامل خلال تواجده في الأجهزة الفنية للفريق، متمنيا التوفيق للكتيبة الخضراء في مختلف الاستحقاقات المحلية المقبلة.
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