الجمعة 14 تموز 2023
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الوحدات يسعى لضمان الوصافة بمواجهة السلط في درع "المئوية"

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من مواجهة سابقة بين الوحدات والسلط الموسم الماضي-(من المصدر)
عمان - يسعى فريق الوحدات لضمان وصافة بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”، عندما يواجه نظيره السلط عند الساعة الثامنة مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من البطولة.اضافة اعلان
وينظر الوحدات لمواجهة السلط بأهمية بالغة، من أجل ضمان المركز الثاني، حيث يمتلك برصيده 21 نقطة،  فيما تعد المباراة “البروفة” التحضيرية الأخيرة لـ “الأخضر” قبل مواجهتي السوبر يومي 21 و28 من الشهر الحالي أمام الفيصلي.
وتختلف الطموحات في الجانب الآخر نظرا لاحتلال السلط المركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب، فلم يجمع سوى 5 نقاط من خلال 10 مباريات سابقة، ويحصل السلط حال تحقيقه الفوز على دفعة معنوية جيدة قبل انطلاقة الدوري، رغم صعوبة المهمة على “الرهيب”.
وأقيمت أمس أولى مباريات الجولة، والتي جمعت فريقي الفيصلي ومعان على الملعب نفسه، وشهدت تتويج الفيصلي باللقب التاسع في تاريخه والثاني على التوالي، علما بأن الاتحاد صمم درعا بحلة جديدة، على غير الشكل المعتاد في السنوات الأخيرة.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين، حيث يلتقي الأهلي مع شباب العقبة عند الساعة السادسة مساء، وشباب الأردن مع الجليل عند الساعة التاسعة والنصف مساء، فيما تختتم البطولة بعد غد الاثنين بلقاءين أيضا، ويجمع الأول سحاب والرمثا، والثاني بين مغير السرحان والحسين إربد.
وتعد مواجهة اليوم هي الثانية بين الفريقين في تاريخهما ببطولة الدرع، حيث نجح الوحدات في تسجيل الفوز في اللقاء الأول والذي جمعهما في العام 2020 بهدفين دون رد، ما يمنح رجال المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش أفضلية تاريخية قبل المباراة، إلى جانب اختلاف موازين القوى بين الطرفين في الآونة الأخيرة.
ولم يصل الوحدات للجاهزية الفنية المطلوبة بعد 10 مباريات خاضها الفريق بالبطولة الأولى في الموسم، حيث جاءت أرقام الفريق من الناحيتين الهجومية والدفاعية غير مبشرة حتى اللحظة لعشاقه، نظرا لتغيير الجهاز الفني واختلاف التشكيلة عن الموسم الماضي، ما يجعل اللاعبين الجدد بحاجة لوقت أطول للانسجام. 
ويجد نيستوروفيتش لقاء اليوم محطة استعدادية مهمة من أجل تطبيق بعض أفكاره الفنية قبيل مواجهة الفيصلي الجمعة المقبلة، إضافة لإقحام أسماء جدد على القائمة الأساسية والتي انضمت حديثا للفريق، مع احتمالية إشراك اللاعبين التالية أسمائهم بصفة أساسية، وهم: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، طارق خطاب، فادي الناطور، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، محمد الموالي، محمد عبد المطلب “بوغبا” وسيديريك هنري.
في المقابل، يعلم المدير الفني الجديد للسلط، السوري عماد خانكان، بأن مهمته مع الفريق ليست سهلة على الإطلاق، وأن الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية برباعية من الجليل، ما هي إلا مؤشر ودليل على أن عناصره تحتاج لتدعيم في بعض المراكز قبل إغلاق سوق الانتقالات، أو إيجاد حلول وخطط فنية.
ومن المتوقع أن يعتمد خانكان في التشكيلة الأساسية على كل من قتيبة دعسان، إبراهيم دلدوم، محمد زريقات، غسان أبو حسان، خالد العسولي، خليل بني عطية، أنس جبارات، مقداد عارف، عبد الله ذيب، محمد غانم وعدي القرا.
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