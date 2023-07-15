الوحدات يضمن وصافة درع "المئوية" بثلاثية في السلط

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عمان- الغد- ضمن فريق الوحدات وصافة بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، بعد فوزه على نظيره السلط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.وافتتح المهاجم العاجي بصفوف الوحدات سيدريك هنري التسجيل لفريقه بعد مرور دقيقتين على انطلاقة المباراة، قبل أن يعزز زميله محمد عبد المطلب "بوجبا" النتيجة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول.وسجل اللاعب محمود شوكت الهدف الثالث للوحدات من علامة الجزاء عند الدقيقة 59، فيما أحرز هدف السلط الوحيد اللاعب مهند سمرين في الدقيقة 84، فيما أهدر لاعب السلط عبد الله ذيب ركلة جزاء عند الدقيقة 90+7، بعد أن تصدى لها الحارس البديل للوحدات مراد الفالوجي باقتدار.وبهذا الفوز، رفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة 24، ضامنا الحصول على المركز الثاني، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق السلط عند النقطة الخامسة وفي المركز الثاني عشر والأخير.الجدير بالذكر أن فريق الفيصلي توج أمس بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه.