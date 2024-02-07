الوحدات يضم المغربي الرجبة والكونجولي كوفوما رسميا

مصطفى بالو

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عمان - ضم فريق الوحدات اللاعبين المغربي محسن الرجبة والكونجولي كريست كوفوما، بعدما وقعا على كشوفات "الأخضر" في اليومين الأخيرين بمقر النادي، بحضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية.وسيتم تسجيل الرجبة وكوفوما لدى اتحاد الكرة بعد فتح باب فترة القيد الثانية، عقب إقامة المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب، حيث شارك المحترفان في تدريب الفريق بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة أمس على ملعب النادي بمنطقة غمدان.وتأتي تعزيزات الوحدات بهدف المنافسة على لقب الدوري، وإن كان اللاعبان الجديدان لن يشاركا في المباراتين المؤجلتين من مرحلة الذهاب، حيث يتطلع النادي بنظرة بعيدة المدى في مرحلة الإياب لاسترداد كأس الدوري، فيما يخوض المباراتين المؤجلتين أمام الحسين إربد والرمثا بهدف اغتنام الصدارة، حيث يقف الفريق بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، فيما يتصدر الحسين إربد الترتيب برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، ما يعني أن الفوز بالمباراتين سيضع الوحدات على صدارة الترتيب، ودخول معترك المنافسة بقوة في مرحلة الأياب.وسبق لـ"الغد" وأن أشارت إلى أن الوحدات يقترب من ضم عربي وأفريقي، سيلتحقان بالفريق الأسبوع الحالي، وهو ما حدث وفق أبو طعيمة، الذي قال: "اجتهدت وفريقي المعاون في الاختيار الدقيق للمحترفين، وفق دراسة تفصيلية لسيرتيهما الذاتيتين، ومتابعة مقاطع "الفيديو" الخاصة بهما، حتى وقفنا على اختيارهما، ونسبنا رسميا إلى إدارة النادي من خلال مدير النشاط زياد شلباية، ونشكر جهود النادي لتسهيل استقدام المحترفين، واللذين سينخرطان بالتدريبات والمباريات الودية".وزاد أبو طعيمة: "نعمل بروح الفريق إداريا وفنيا، ويهمنا التمتع بالروح الأسرية والتفاهم والتعاون، سواء بالجهاز الفني أو الإداري أو الطبي واللاعبين، وما زال أمامنا الوقت لحصر خياراتنا بين اللاعبين المغادرين أو الباقين بالفريق، وتساعدنا المباريات الودية في تحديد خياراتنا، وكما قلت سابقا، كلما تقدم النشامى في كأس آسيا، نحصل على وقت إضافي في هذا السياق، ونمنح اللاعبين فرص جدية للتعبير عن أنفسهم قبل اتخاذ القرار الفني النهائي".وزاد: "لا بد من الإشادة بالمستوى المذهل والالتزام التكتيكي العالي، والأداء الرجولي والبطولي وتميز العمل التكتيكي للجهاز الفني للنشامى بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، ونتمنى أن تتوج جهود منظومة عمل المنتخب الوطني بخطف إنجاز فريد وغير مسبوق للكرة الأردنية، والتتويج بلقب كأس آسيا الذي سيعطي الرياضة والكرة الأردنية دفعة كبيرة، من شأنها أن تلفت أنظار المسؤولين نحو ضرورة دعم الرياضة وتستفيد الأندية وتساعد على اختصار الطريق نحو العالمية وتحقيق الطموح الآخر وهو التأهل لأول مرة إلى مونديال 2026".من جانبه قال مدير الكرة زياد شلباية: "الوحدات فريق كبير ويبحث دائما عن الألقاب، لتحقيق طموحاته الرياضية وإسعاد جماهيره، لذا نراعي في مجلس الإدارة، توفير كافة المتطلبات التي تدفع حظوظ الفريق نحو استرداد لقب الدوري، والمحافظة على لقب الكأس، فجاء التغيير في الجهاز الفني من خلال التعاقد مع المدرب الوطني القدير أمجد ابو طعيمة وجهازه المعاون، وكلنا ثقة بكادره وباللاعبين، ونواصل الاستعدادات من دون لاعبي المنتخب الوطني، ونوفر كل وسائل الدعم بهدف تجهيز الفريق بمستوى يليق بتاريخه وألقابه، ومستوى المرحلة التنافسية الشرسة على لقبي الدوري والكأس في الموسم الحالي".واستطرد: "قدم النشامى وكما عودونا منذ المباراة الأولى في كأس آسيا، شكلا وأداء متناسقا، وارتفع النسق من مباراة إلى أخرى، وحقق الفريق الانجازات المتتالية بتخطي العراق إلى دور الثمانية، وتجاوز عقبة طاجيكستان إلى دور الأربعة الكبار، وقدم مباراة كبيرة تفوق في كل شيء أمام كوريا الجنوبية، وبلغ النهائي عن جدارة واستحقاق، ونتمنى أن يواصل الانجازات ويخطف اللقب الآسيوي الأول في تاريخه، والذي سيعني الكثير للكرة الأردنية، ما يساعد على دعم الأندية التي حاصرتها الأزمات المالية، والتفكير نحو واقع جديد للمنتخب الوطني والأندية باعتبارها الرافد الأساس، من النواحي المالية والبنية التحتية، لمواصلة طريق الكرة الأردنية نحو المونديال في حلم طال انتظاره".يذكر أن الوحدات تعاقد مع المغربي الرجبة الذي يشغل مركز قلب الدفاع، لتعويض غياب المدافع الدولي طارق خطاب بعد إصابته في درع اتحاد الكرة، وإن دخل مرحلة التأهيل والتدريبات الجماعية، لإضفاء الخبرة إلى الخط الخلفي إلى جانب مهارة الشابين دانيال عفانة وعرفات الحاج، حيث يتمتع الرجبة بإمكانيات عالية، وبنية جسدية قوية، وهو القادم من فريق اتحاد طنجة، بعد تمثيله صفوف الدفاع الحسني الجديدي، المكناسي، المغرب الفاسي، الوداد الفاسي، الزمامرة، اتحاد البياوي والقنيطرة.وجاء التعاقد مع الكونجولي كريست كوفوما، عوضا عن الأنجولي ايتو الذي أنهى عقده بالتراضي لأسبابه الخاصة خلال مرحلة ذهاب الدوري، ويعول عليه الوحدات الكثير بعد تقديمه مستويات رائعة مع فريق نفط ميسان العراقي، قبل قدومه إلى الأردن.