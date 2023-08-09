الوحدات يطمح لعبور "مطب" الجليل.. وشباب العقبة والأهلي يبحثان عن الفوز الأول

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- تفتتح اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، من خلال إقامة مباراتين، حيث يتطلع الوحدات لتجاوز الصاعد الجديد لبطولة الدوري فريق الجليل، عندما يلتقيان على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء.وفي المواجهة الثانية، يتطلع فريقا شباب العقبة والأهلي إلى تسجيل الفوز الأول لهما ببطولة الدوري، عندما يتواجهان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، إذ تجمع الأولى بين فريقي السلط والحسين إربد على ستاد البتراء عند الساعة السابعة مساء، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الحسن في مدينة إربد لمواجهة الرمثا عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتختتم مباريات الأسبوع الثاني بعد غد، حيث يلعب سحاب مع شباب الأردن على ستاد عمان عند الساعة السابعة مساء، على أن يستقبل ستاد الأمير محمد لقاء معان مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وكانت فرق الحسين والرمثا والفيصلي والوحدات، جمعت 3 نقاط في افتتاح مشوارها، لتحتل المراكز الأربعة الأولى على سلم الترتيب، ونقطة لكل من شباب العقبة، سحاب، الجليل ومعان، فيما يتواجد في المراكز الأربعة الأخيرة كل من: الأهلي، السلط، مغير السرحان وشباب العقبة، ومن دون نقاط.الوحدات × الجليليطمح فريق الوحدات، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية المسجلة مؤخرا تحت قيادة المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، بتجاوز عقبة نظيره الجليل، الذي تغلب عليه في 4 مباريات سابقة ببطولة الدوري تاريخيا، ولم يتعادل معه أو يخسر في أي مواجهة سابقة بينهما.ولم يحدد الوحدات حتى كتابة التقرير، مسألة مشاركته في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي الثلاثاء المقبل، ما يجعل نيستوروفيتش يركز بكل مباراة على حدة، بانتظار قرار مجلس إدارة النادي في الساعات المقبلة.وواجه الوحدات، صعوبات قبل أن يتخطى الجليل بهدفين لهدف ببطولة الدرع مؤخرا، وهي التي واجهها أيضا في افتتاح مشواره ببطولة الدوري أمام الأهلي، حيث لم يظهر “الأخضر” بالصورة المطلوبة منه من الناحية الفنية، متأملا تجاوز “مطب” الجليل الذي أظهر تحسنا ملحوظا في الفترات الأخيرة.ومن المتوقع، أن يعتمد نيستوروفيتش في تشكيلته الأساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، مهند أبو طه، صالح راتب، أنس العوضات وسيدريك هنري.بدوره، يسعى الجليل إلى إحداث مفاجأة أمام منافسه الوحدات، إذ قدم اللاعبون الأجانب في الفريق بصمة جيدة في مستهل مشوارهم مع الفريق، وانتظار إكمال التفوق من جولة لأخرى، وهو ما يتمناه المدير الفني للفريق محمد العبابنة.ويحاول العبابنة بالاعتماد على الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من: محمد خاطر، محمود مشعل، عمار محمد، محمود الطالب، لؤي الدردور، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، نبيل خرشاش، لقمان عزيز ويحيى بخيت.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: أحمد راضي حكما للساحة، محمود ظاهر مساعد أول، إبراهيم العموش مساعد ثاني، والحكم الرابع أسامة حسن.شباب العقبة × الأهلييتطلع فريقا شباب العقبة والأهلي إلى تحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحادية والسبعين من بطولة الدوري، حيث تعثر الأول بالتعادل، والثاني بنتيجة الخسارة في الجولة الماضية.ويعد لقاء الليلة السابع تاريخيا بين الفريقين في بطولة الدوري منذ صعود شباب العقبة لمصاف أندية الكبار في العام 2017، إذ فاز الأهلي في مناسبتين فقط، فيما تغلب شباب العقبة في 4 مناسبات، فيما انتهت مواجهتهما ببطولة الدرع الشهر الماضي بفوز “الليث الأبيض” بهدف نظيف.ويملك المدير الفني لشباب العقبة رائد الداود، آمالا كبيرة في خطف النقاط الثلاث، والمضي قدما في البطولة عبر بوابة الأهلي لأفضليته التاريخية عليه، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين أبرزهم: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، أنس بدوي، قصي دواهدة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.وعلى الطرف المقابل، يسعى المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، إلى لملمة أوراق فريقه عقب الخسارة الماضية، ومحاولة معالجة السلبيات العديدة التي ظهرت على أداء الفريق في مستهل مشواره بالبطولة، مع توقعات بتغيير الأسماء الأساسية مقارنة بمباراة الوحدات، من خلال الزج بكل من: ربيع عز الدين، بهاء الشملتي، علي حجبي، كوا فيفيان آسي، محمد عز الدين، يزن دهشان، بيخوذ سعيدوف، أحمد إلياس، محمد مشة، البشير سيدي وخالد الدردور.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: قيس غوانمة حكما للساحة، قيس خميس مساعد أول، محمد الحتو مساعد ثان، وموسى اللحام حكما رابعا.