الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

الوحدات يطمح لعبور "مطب" الجليل.. وشباب العقبة والأهلي يبحثان عن الفوز الأول

1691579733197076700
لاعب الوحدات مهند أبو طه يتجاوز مدافع الجليل محمود الطالب في لقاء سابق بينهما - (من المصدر)
عمان- تفتتح اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، من خلال إقامة مباراتين، حيث يتطلع الوحدات لتجاوز الصاعد الجديد لبطولة الدوري فريق الجليل، عندما يلتقيان على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء.اضافة اعلان
وفي المواجهة الثانية، يتطلع فريقا شباب العقبة والأهلي إلى تسجيل الفوز الأول لهما ببطولة الدوري، عندما يتواجهان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين أيضا، إذ تجمع الأولى بين فريقي السلط والحسين إربد على ستاد البتراء عند الساعة السابعة مساء، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الحسن في مدينة إربد لمواجهة الرمثا عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني بعد غد، حيث يلعب سحاب مع شباب الأردن على ستاد عمان عند الساعة السابعة مساء، على أن يستقبل ستاد الأمير محمد لقاء معان مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وكانت فرق الحسين والرمثا والفيصلي والوحدات،  جمعت 3 نقاط في افتتاح مشوارها، لتحتل المراكز الأربعة الأولى على سلم الترتيب، ونقطة لكل من شباب العقبة، سحاب، الجليل ومعان، فيما يتواجد في المراكز الأربعة الأخيرة كل من: الأهلي، السلط، مغير السرحان وشباب العقبة، ومن دون نقاط.
الوحدات × الجليل
يطمح فريق الوحدات، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية المسجلة مؤخرا تحت قيادة المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، بتجاوز عقبة نظيره الجليل، الذي تغلب عليه في 4 مباريات سابقة ببطولة الدوري تاريخيا، ولم يتعادل معه أو يخسر في أي مواجهة سابقة بينهما.
ولم يحدد الوحدات حتى كتابة التقرير، مسألة مشاركته في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي الثلاثاء المقبل، ما يجعل نيستوروفيتش يركز بكل مباراة على حدة، بانتظار قرار مجلس إدارة النادي في الساعات المقبلة.
وواجه الوحدات، صعوبات قبل أن يتخطى الجليل بهدفين لهدف ببطولة الدرع مؤخرا، وهي التي واجهها أيضا في افتتاح مشواره ببطولة الدوري أمام الأهلي، حيث لم يظهر “الأخضر” بالصورة المطلوبة منه من الناحية الفنية، متأملا تجاوز “مطب” الجليل الذي أظهر تحسنا ملحوظا في الفترات الأخيرة.
ومن المتوقع، أن يعتمد نيستوروفيتش في تشكيلته الأساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، ماريو دي أوليفيرا “إيتو”، مهند أبو طه، صالح راتب، أنس العوضات وسيدريك هنري.
بدوره، يسعى الجليل إلى إحداث مفاجأة أمام منافسه الوحدات، إذ قدم اللاعبون الأجانب في الفريق بصمة جيدة في مستهل مشوارهم مع الفريق، وانتظار إكمال التفوق من جولة لأخرى، وهو ما يتمناه المدير الفني للفريق محمد العبابنة.
ويحاول العبابنة بالاعتماد على الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من: محمد خاطر، محمود مشعل، عمار محمد، محمود الطالب، لؤي الدردور، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، نبيل خرشاش، لقمان عزيز ويحيى بخيت.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: أحمد راضي حكما للساحة، محمود ظاهر مساعد أول، إبراهيم العموش مساعد ثاني، والحكم الرابع أسامة حسن.
شباب العقبة × الأهلي
يتطلع فريقا شباب العقبة والأهلي إلى تحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحادية والسبعين من بطولة الدوري، حيث تعثر الأول بالتعادل، والثاني بنتيجة الخسارة في الجولة الماضية.
ويعد لقاء الليلة السابع تاريخيا بين الفريقين في بطولة الدوري منذ صعود شباب العقبة لمصاف أندية الكبار في العام 2017، إذ فاز الأهلي في مناسبتين فقط، فيما تغلب شباب العقبة في 4 مناسبات، فيما انتهت مواجهتهما ببطولة الدرع الشهر الماضي بفوز “الليث الأبيض” بهدف نظيف.
ويملك المدير الفني لشباب العقبة رائد الداود، آمالا كبيرة في خطف النقاط الثلاث، والمضي قدما في البطولة عبر بوابة الأهلي لأفضليته التاريخية عليه، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين أبرزهم: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، أنس بدوي، قصي دواهدة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.
وعلى الطرف المقابل، يسعى المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، إلى لملمة أوراق فريقه عقب الخسارة الماضية، ومحاولة معالجة السلبيات العديدة التي ظهرت على أداء الفريق في مستهل مشواره بالبطولة، مع توقعات بتغيير الأسماء الأساسية مقارنة بمباراة الوحدات، من خلال الزج بكل من: ربيع عز الدين، بهاء الشملتي، علي حجبي، كوا فيفيان آسي، محمد عز الدين، يزن دهشان، بيخوذ سعيدوف، أحمد إلياس، محمد مشة، البشير سيدي وخالد الدردور.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: قيس غوانمة حكما للساحة، قيس خميس مساعد أول، محمد الحتو مساعد ثان، وموسى اللحام حكما رابعا.
1691575223736880900

العبداللات: بطولة العالم ستنعكس إيجابيا على مستقبل "المصارعة" منذ 18 دقيقة

1691573246546830800

قرعة الدور التمهيدي لكأس الأردن والدرجتين الأولى والثانية تسحب اليوم منذ 19 دقيقة

1691573246596831000

سائقو رياضة السيارات يعززون روح المنافسة بالعلاقات الاجتماعية منذ 20 دقيقة

1691579733107076400

رقم قياسي في مهرجان "الفيفا".. ونيجيريا تتخلى عن لاعباتها منذ 22 دقيقة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691573246636831200

تغييرات الفيصلي المتأخرة.. هل تضرب تحضيراته المحلية والآسيوية؟

منذ 8 دقيقة
الملاكم محمد أبو جاجة بعد فوزه في النهائي أمس -(من المصدر)

أبو جاجة يطمح لخطف بطاقة "الأولمبياد" عبر "الأسياد"

منذ 9 دقيقة
1691579733247076900

شعيبات: ملعب البترا الخيار المتاح لإقامة مباراة السلط والحسين

منذ 9 دقيقة
1691582162987190100

الواعد هندومة.. مشروع هداف بالوحدات ومصارع من الطراز الرفيع

منذ 11 دقيقة
1691585137137337900

منافسات "شطرنج" الفئات العمرية تنطلق اليوم

منذ 12 دقيقة
1691575223756881100

الصادق: زملائي ساندوني بالعودة إلى المنتخب.. وعائلتي الداعم الأكبر

منذ 12 دقيقة
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 