الوحدات يعلن رسميا تعاقده مع مدربه الجديد

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أعلن نادي الوحدات تعيين المدرب العماني رشيد جابر لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.وجاء تعيين جابر مدرب جديد، عقب رحيل المدرب البوسني داركو الذي قدم استقالته اخيرا.