الثلاثاء 29 آب 2023
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الوحدات يعلن رسميا تعاقده مع مدربه الجديد

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نادي الوحدات
أعلن نادي الوحدات تعيين المدرب العماني رشيد جابر لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
وجاء تعيين جابر مدرب جديد، عقب رحيل المدرب البوسني داركو الذي قدم استقالته اخيرا.اضافة اعلان
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