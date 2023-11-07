الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يفقد صدارة "الآسيوية" بخسارته أمام الكهرباء العراقي

لاعب الكهرباء العراقي نجم شوان يرتقي عاليا ويسجل برأسه الهدف الأول -(من المصدر)
لاعب الكهرباء العراقي نجم شوان يرتقي عاليا ويسجل برأسه الهدف الأول -(من المصدر)
 فقد فريق الوحدات صدارة فرق مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب خسارته أمام فريق الكهرباء العراقي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب البصرة الدولي،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وسجل أهداف الفريق العراقي نجم شوان، انيال، وشافوي، فيما سجل هدف الوحدات الوحيد اللاعب البديل محمد أبو رزق. 
 وسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة الكويت الكويتي وأهلي حلب السوري، ليتصدر الكهرباء ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، فيما يملك الوحدات والكويت 6 نقاط وأهلي حلب نقطتين.
الوحدات 1 الكهرباء العراقي 3
مثل الوحدات : أحمد عبد الستار، خالد كردغلي، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، فراس شلباية، أحمد سمير(محمد أبو هزيم) محمود شوكت، صالح، راتب(أحمد سريوه) ، خالد عصام(محمد أبو رزق)، مهند أبو طه، هنري. 
المدير الفني: العماني رشيد جابر 
مثل الكهرباء: عمارعلي ، حيدر أحمد، عبدالله عبد الأمير، زاهر ميداني، بولو، محمد سلام(مرضي جمال)، نجم شوان، اموري فيصل، داوواد ديمي، دينس، انيال(شافوي). 
 المدير الفني: العراقي لؤي صلاح.
سيناريو الاهداف.
- ارتقى نجم شوان للركنية المرسلة من داوواد ديمي واستغل تقدم الحارس أحمد عبد الستار ليدكها برأسه هدفا د7.
- استقبل دانيال الكرة في منطقة جزاء الوحدات ويسدد قذيفة قوة ارتدت من القائم أمامه يكملها بجسمه هدفا ثانيا د. 70.
- ترجم “البديل” محمد أبو رزق كرة فراس شلباية العرضية برأسه هدفا جميلا د. 86.
- استغل “البديل” شافوي العرضية من داوواد في ظل اندفاع لاعبي الوحدات للأمام، ودكها بمرمى عبد الستار براحة د90+2.
فرص المباراة.
- انفرد انيال بمرمى الوحدات تألق عبد الستار في التدخل السريع وابعد الكرة د. 3.
-ارسل اموري فيصل ركنية متقنة استقبلها المدافع المتقدم عبدالله عبدالأمير برأسه نحو المرمى لكن فراس شلباية ابعد الكرة قبل تجاوز خط المرمى د. 14.
- وضع عرضية شلباية مهند ابو طه أمام مرمى الحارس عمار علي ليسدد الكرة لكن المدافع حيدر احمد ابعدها على حساب ركنية د. 18.
- انطلق هنري من ميمنة الكهرباء وارسل كرة بالمقاس على قدم خالد عصام الذي سددها بجوار القائم وسط مضايقة المدافع د. 41.
أضاع هنري أخطر فرص الوحدات عندما تجاوز فراس شلباية مدافع الكهرباء وقدم كرة عرضية جميلة على قدم هنري سددها برعونة فوق المرمى د. 44.
- تجاوز اموري فيصل مدافعي الوحدات وسدد كرة قوية ابعدها ابو الجزر في الوقت المناسب الركنية د. 46.
- ابعدت عارضة الوحدات الكرة الصاروخية من داوواد ديمي د. 52.
- لعب احمد سمير الكرة الثابتة نحو “البديل” محمد موالي في أول لمسه لعبها بأناقة ابعدها المدافع د. 69.
-قدم مهند ابو طه فصل مهاري وواجه مرمى عمار علي الذي تألق في صد الكرة د. 79.
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