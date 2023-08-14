الإثنين 14 آب 2023
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الوحدات يلاقي أهلي دبي بملحق دوري أبطال آسيا

عدد من اعضاء وفد الوحدات قبل سفره إلى دبي -(من المصدر)
عدد من اعضاء وفد الوحدات قبل سفره إلى دبي -(من المصدر)
يلتقي فريق الوحدات ممثل الكرة الأردنية، مستضيفه فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، عند الساعة 6.35 بتوقيت الأردن، في المباراة التي تقام على ملعب آل راشد في مدينة دبي، ضمن مباريات ملحق دوري أبطال آسيا الاقصائية.اضافة اعلان
ويلاقي الفائز من مباراة الثلاثاء، فريق النصر السعودي في المباراة الثانية من الملحق التي تقام في 22 آب (أغسطس) الحالي، بحيث يتأهل الفائز في المباراتين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فيما يغادر الخاسر لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويخوض فريق الوحدات المباراة  في أجواء مشحونة، بسبب الانقسام في الآراء حول المشاركة في المباراة من عدمها، بسبب تواجد لاعب من عرب الـ48 يحمل الجنسية الإسرائيلية في صفوف فريق أهلي دبي.
وكان رئيس النادي بشار الحوامدة، وأعضاء مجلس الإدارة  خالد أبوقوطة، عبدالرحمن النجار، بسام شلباية وزياد شلباية، أيدوا قرار المشاركة، فيما رفضها 6 أعضاء آخرين قدموا استقالتهم احتجاجا على قرار المشاركة في المباراة وهم نائب الرئيس غصاب خليل، أمين السر عوض الأسمر، مدير نشاط الفئات العمرية وليد السعودي، حاتم أبو معيلش، مخلد الكوز، وخالد العبسي، مما جعل نادي الوحدات أمام تشكيل هيئة مؤقتة من جديد، بعد أن عاشها في 6 مرات.
وأعلن عدد من جماهير النادي عن مقاطعة حضور المباراة احتجاجا على ما يسمونه شبهة التطبيع، فيما اعتبرها البعض  مباراة عادية وليست تطبيعا.
وكان فريق الوحدات غادر صباح أول من أمس إلى الإمارات برئاسة المنسق الآسيوي بسام شلباية، والتي وصلها على دفعتين بسبب حجوزات السفر للاعبين على حد تبريرات إدارة الوفد، وأجرى الفريق جرعة تدريبية هدفت إلى إراحة العضلات من مظاهر الإرهاق والتعب، فيما كانت الوجبة الرسمية على ملعب المباراة – ملعب آل راشد- أمس، والتي هدف من خلالها البوسني داركو تقديم توليفته المناسبة للمباراة، من الـ 20 لاعبا الذين رافقوه إلى رحلة دبي.
وجرى أمس الإثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي تحدث فيه مدربا الفريقين عن حظوظهما في هذه المباراة، وأعقبه الاجتماع الفني، الذي تم فيه التأكد من أهلية لاعبي الفريقين، والتأكيد على تعليمات هذه المباراة، وتثبيت الزي الرسمي للفريقين، والتأكيد على عدم دخول إلا علمي دولتي الإمارات والأردن من قبل الجماهير الحاضرة لهذا اللقاء.
فنيا يتوقع أن يلجأ المدير الفني للوحدات داركو، للحفاظ على تشكيلته التي خاض فيها المباراة الأخيرة، سعيا لمزيد من التجانس والانسجام، حيث يتوقع أن يمثل الفريق كل من عبدالله الفاخوري وفراس شلباية ودانيال عفانة وعرفات الحاج وفادي الناطور ومحمود شوكت وأحمد سريوة وصالح راتب ومهند أبو طه ومحمد عبد المطلب (بوغبا) وسيدرك هنري.
ويذكر أن فريق شباب أهلي دبي، قد تحضر جيدا لهذه المباراة، وخاض معسكرا تدريبيا في صربيا، تخلله عدة مباريات رفعت من جاهزية الفريق فنيا وبدنيا.
على الهامش
أكد أمين عام وزارة الشباب د.حسين الجبور في رده على استفسارات “الغد”، أن وزارة الشباب وفور وصولها استقالة الأعضاء الـ6 من مجلس الإدارة، حولت الاستقالات إلى مديرية شباب العاصمة وقسم الأندية، مشيرا إلى الطلب من مديرية شباب العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتأكد من استقالات الأعضاء المستقيلين منهم شخصيا، منوها أنه تجاوب 4 أعضاء مع اتصالات المعنيين، فيما لم يرد اثنان من المستقيلين على الاتصالات، مشددا أنه سيتم انتظار المدة المحددة 24 ساعة- التي انتهت مساء أمس-، وبعدها سيتم تحويل الاستقالات بشكل رسمي إلى وزير الشباب، لاتخاذ القرار المناسب فيما يتم الاتجاه إلى هيئة مؤقتة إذا ما بقي المستقيلون على موقفهم النهائي-على حد تعبير الجبور-.
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