الجمعة 23 حزيران 2023
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الوحدات ينتظر معان.. وشباب الأردن يلاقي السلط “الجريح”

فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)
الوحدات
عمان - _ - يرغب الوحدات في المحافظة على فرصة بالمنافسة على لقب درع اتحاد كرة القدم، عندما يلتقي معان عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.  اضافة اعلان
ويحاول المدير الفني لفريق معان ديان صالح، تقديم أوراق متوازنة دفاعيا وهجوميا، ويتوقع أن يشرك كلا من رشيد رفيد، ليث الحيصة، عبدالرحمن مرعي، سليمان غزال، إياد طمليه، أحمد العواوودة، مهدي علامة، محمد رائد، محمد أوشعيرة، حسين عبيدات وإبراهيم الرواد، ضمن سعيه لزيادة رصيده الذي سستقر حاليا عند النقطة الرابعة.
في المقلب الآخر، يأمل الوحدات (13 نقطة) الضغط على المتصدر الفيصلي، رغم فارق النقاط الخمس الذي يفصلهما. حيث يتقدم المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش بأوراق ثابتة إلى حد كبير، يتقدمها أحمد عبدالستار، طارق خطاب، أحمد الصغير، فراس شلباية، فادي الناطور، يوسف أبو الجزر، أحمد سريوة، محمود موالي، محمد عبد المطلب، حسان زحراوي ومالك علان.
وفي مباراة أخرى تقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم على الملعب ذاته، يلتقي شباب الأردن (5 نقاط) مع السلط صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
سيحاول مدرب السلط الجديد عماد خانكان، التعرف على أوراقه على أرض الملعب، بعدما استلم مهمته خلفا لعدنان عوض، ومن المتوقع أن يشرك كلا من قتيبة دعسان، مقداد محمود، محمد مصطفى، إبراهيم دلدوم، خالد العسولي، عبدالله ذيب، محمد حسين، أنس الجبارات، عبدالله المناصرة، أنس عياش، وعدي القرا.
من طرفه، من المتوقع أن يلجأ مدرب شباب الأردن محمود الحديد، على تشكيلة مكونة من سلامة علي، أحمد أيمن، كارلوس، شوقي القزعة، عامر المجذوبة، فضل هيكل، أحمد صبرة، صلاح الحسنات، محمد أبوطه، حمزة النعيم ودوجلاس.
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