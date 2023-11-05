الوحدات ينهي تحضيراته لمواجهة الكهرباء العراقي آسيويا

يحيى قطيشات

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عمان – ينهي فريق الوحدات اليوم تحضيراته لمواجهة فريق الكهرباء العراقي، عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024.وسيعمل المدير الفني للفريق العماني رشيد جابر، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة والتي ستجري على ملعب المباراة، على الوصول للتشكيلة المثالية لبداية المباراة الصعبة، واختيار طريقة وأسلوب اللعب أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره، وسيعمل رشيد على تحقيق التوازن في الواجبات الدفاعية والهجومية، خصوصا وأنه تابع فريق الكهرباء من خلال مبارياته السابقة، ومباراة الفريقين التي جرت بينهما وانتهت لصالح فريق الوحدات بهدفين دون مقابل، وهو يعرف نقاط القوة ومفاتيح اللعب، والتي ستكون تحت مراقبة لاعبي الوحدات، ويدرك نقاط الضعف الفنية والتي سيركز عليها والاستفادة من خلال مجريات اللقاء، والعودة لعمان بنقاط اللقاء أو بنقطة واحدة على الأقل.ويملك رشيد جابر خيارات فنية في ظل جاهزية اللاعبين كافة، الذين أظهروا إصرارا وعزيمة على تقديم صورة فنية جيدة عن الكرة الأردنية وإعادة فرحة الفوز الأول، والمحافظة على صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل للدور نصف النهائي، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لربع نهائي البطولة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.ويشارك في تدريبات الوحدات 23 لاعبا هم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، أحمد الصغير، عرفات الحاج، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، عامر جاموس، محمد عبد المطلب “بوغبا”، مالك علان، محمود زعترة وسيدريك هنري.وحرص الوفد الإداري المرافق للفريق برئاسة بشار الحوامدة على حضور ومتابعة تدريبات الفريق في البصرة، والتواجد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب لتحفيزهم على تحقيق طموحات الجماهير بالفوز مع أداء فني متطور يختلف عن المستوى الذي ظهر عليه الفريق في آخر مباراة للفريق بالدوري أمام السلط.وكعادتها في كل المناسبات، وقفت الجالية الأردنية في العراق خلف فريق الوحدات منذ وصوله للبصرة، وحرصت على التواجد في الفندق والتدريبات، وقامت بإعداد ترتيبات أنيقة لرفع معنويات اللاعبين في أرض الملعب تتناسب مع الظروف التي تعيشها الجماهير العربية بسبب عدوان الاحتلال على غزة.ويتصدر الوحدات مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على أهلي حلب السوري (2-0) والكهرباء (3-1)، وخسارة من فريق الكويت الكويتي (0-2)، فيما يتواجد الكويت بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق الكهرباء وبالمركز الثالث، ويحتل أهلي حلب المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.ويقام مساء اليوم الاجتماع الفني للمباراة، ومن ثم انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث خلاله مدربا الفريقين عن تحضيراتهما وتطلعاتهما للمباراة.