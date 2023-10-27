الوحدات يواجه شباب الأردن لتحصين وصافته ومغير السرحان يستضيف الجليل

مهند جويلس

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عمان - يعود فريق الوحدات لكرة القدم لخوض المنافسات المحلية بعد طول غياب، وذلك من خلال مواجهته نظيره شباب الأردن على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين للموسم 2023-2024.ويسعى الوحدات لتحصين وصافته والبقاء قريبا من متصدر ترتيب دوري المحترفين الحسين إربد، بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، حيث يملك الحسين 15 نقطة مقابل 10 نقاط للوحدات، مع وجود مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة.ويحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء اليوم عند الساعة الخامسة مساء مواجهة مغير السرحان والجليل.وأقيمت أمس مواجهة وحيدة لحساب الجولة ذاتها جمعت فريقي معان والسلط على ستاد الأمير محمد، فيما استهل الرمثا مباريات الجولة بفوز كبير على نظيره سحاب بخمسة أهداف مقابل هدف، واكتسح الحسين إربد نظيره شباب العقبة برباعية نظيفة.وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي الأهلي والفيصلي على ستاد عمان.ويدخل الوحدات لقاء شباب الأردن منتشيا بصدارته الآسيوية، والتي استعادها بعد فوزه على الكهرباء العراقي في عمان، وهو فوز أعاد له الروح المعنوية عقب الخسارة السابقة من الكويت.ويتطلع الفريق بقيادة المدرب رشيد جابر، لتسجيل أول فوز له ببطولة الدوري تحت قيادته، وهو الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن بالدوري، فيما خاض مباراة محلية وحيدة كانت ببطولة الكأس.ويعول جابر على قدرات لاعبيه أمام قلة خبرات منافسه، من خلال الزج بكل من أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، أحمد الصغير، خالد كردغلي، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.في المقابل، يسير فريق شباب الأردن بنسق تصاعدي في الفترة الماضية، بعد أن سجل فوزين متتالين ببطولة الكأس، إلى جانب فوزه في مباراتين أيضا من آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري، ما يمنح أبناء المدرب محمود الحديد أملا بتحقيق نتيجة مفاجئة أمام الوحدات.وتكمن خيارات الحديد في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، محمد أبو طه، عامر المجدوبة، حمزة النعيم، أيهم هشام ودوغلاس ليما.وفي المباراة الأولى، يتطلع فريق مغير السرحان لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن اقتحم المربع الذهبي مؤخرا، من خلال جمعه 7 نقاط في 5 مباريات، ما يجعله أمام فرصة مثالية للوصول للمرتبة الثالثة على سلم الترتيب حال فوزه في اللقاء.ويعول المدير الفني لفريق مغير السرحان، خالد الدبوبي في قائمته الأساسية على كل من محمد الحايك، سبيع الحموي، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد السليم، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، سائد الخزاعلة، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.وعلى الطرف المقابل، لم ينجح فريق الجليل في تسجيل أي فوز له ببطولة الدوري، ما يجعل مدرب الفريق محمد العبابنة تحت ضغط تسجيل نتيجة في أول مواجهة تاريخية بين الفريقين في “المحترفين”.وتنحصر خيارات العبابنة في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أسامة الكواملة، عمار محمد، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، لؤي الدردور، ياسين طهري، عبيدة النمارنة، نبيل خرشاش، يحيى بخيت وصامويل أوفوري.