الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدات يواجه شباب الأردن لتحصين وصافته ومغير السرحان يستضيف الجليل

1698415610682476000
لاعب الوحدات مهند أبو طه يتقدم بالكرة أمام متابعة لاعب شباب الأردن عامر المجدوبة في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان - يعود فريق الوحدات لكرة القدم لخوض المنافسات المحلية بعد طول غياب، وذلك من خلال مواجهته نظيره شباب الأردن على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين للموسم 2023-2024.اضافة اعلان
ويسعى الوحدات لتحصين وصافته والبقاء قريبا من متصدر ترتيب دوري المحترفين الحسين إربد، بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، حيث يملك الحسين 15 نقطة مقابل 10 نقاط للوحدات، مع وجود مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة.
ويحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء اليوم عند الساعة الخامسة مساء مواجهة مغير السرحان والجليل.
وأقيمت أمس مواجهة وحيدة لحساب الجولة ذاتها جمعت فريقي معان والسلط على ستاد الأمير محمد، فيما استهل الرمثا مباريات الجولة بفوز كبير على نظيره سحاب بخمسة أهداف مقابل هدف، واكتسح الحسين إربد نظيره شباب العقبة برباعية نظيفة.
وتختتم الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي الأهلي والفيصلي على ستاد عمان. 
ويدخل الوحدات لقاء شباب الأردن منتشيا بصدارته الآسيوية، والتي استعادها بعد فوزه على الكهرباء العراقي في عمان، وهو فوز أعاد له الروح المعنوية عقب الخسارة السابقة من الكويت.
ويتطلع الفريق بقيادة المدرب رشيد جابر، لتسجيل أول فوز له ببطولة الدوري تحت قيادته، وهو الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن بالدوري، فيما خاض مباراة محلية وحيدة كانت ببطولة الكأس.
ويعول جابر على قدرات لاعبيه أمام قلة خبرات منافسه، من خلال الزج بكل من أحمد عبد الستار، فراس شلباية، عرفات الحاج، أحمد الصغير، خالد كردغلي، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، أحمد سمير، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.
في المقابل، يسير فريق شباب الأردن بنسق تصاعدي في الفترة الماضية، بعد أن سجل فوزين متتالين ببطولة الكأس، إلى جانب فوزه في مباراتين أيضا من آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري، ما يمنح أبناء المدرب محمود الحديد أملا بتحقيق نتيجة مفاجئة أمام الوحدات.
وتكمن خيارات الحديد في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، محمد أبو طه، عامر المجدوبة، حمزة النعيم، أيهم هشام ودوغلاس ليما.
وفي المباراة الأولى، يتطلع فريق مغير السرحان لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن اقتحم المربع الذهبي مؤخرا، من خلال جمعه 7 نقاط في 5 مباريات، ما يجعله أمام فرصة مثالية للوصول للمرتبة الثالثة على سلم الترتيب حال فوزه في اللقاء.
ويعول المدير الفني لفريق مغير السرحان، خالد الدبوبي في قائمته الأساسية على كل من محمد الحايك، سبيع الحموي، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد السليم، أحمد أبو صعيليك، حمزة الشمالي، سائد الخزاعلة، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.
وعلى الطرف المقابل، لم ينجح فريق الجليل في تسجيل أي فوز له ببطولة الدوري، ما يجعل مدرب الفريق محمد العبابنة تحت ضغط تسجيل نتيجة في أول مواجهة تاريخية بين الفريقين في “المحترفين”.
وتنحصر خيارات العبابنة في لقاء اليوم بالاعتماد على كل من أسامة الكواملة، عمار محمد، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، لؤي الدردور، ياسين طهري، عبيدة النمارنة، نبيل خرشاش، يحيى بخيت وصامويل أوفوري.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1698414784922446800

"الكراتيه" يقابل نظيره المصري في نهائي "الجماعي" ببطولة العالم

منذ2 ساعة
1698415173092461900

تأجيل البطولة العربية للسكواش بسبب العدوان على غزة

منذ2 ساعة
1698417040412538300

ذهبية لهندي وفضية للحجاج في الألعاب الآسيوية البارالمبية

منذ2 ساعة
1698365514522208900 copy

تشافي يقارن فيليكس بفينيسيوس قبل موقعة الكلاسيكو الليلة

منذ2 ساعة
1698414597752440300

"كبار اليد" يتأهبون للمنافسة على لقب "كأس الأردن"

منذ2 ساعة
1698415315532468600

فرق الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وبشرى تضع عينها على نهائي "سلة الناشئين"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 