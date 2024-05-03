الوسلاتي: نحضر لمفاجأة في تصفيات غرب آسيا لناشئي "الطائرة"

مصطفى بالو

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عمان - أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة التونسي هيثم الوسلاتي، أن جميع المنتخبات المشاركة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات غرب آسيا للناشئين، لديها فرصا متساوية في التأهل.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة المنظم المنتخب العُماني، عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، وتستمر مباريات التصفيات حتى 13 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة السعودية ولبنان أيضا، وتنتهي بتأهل منتخبين إلى النهائيات الآسيوية.وصرح الوسلاتي في معرض رده على استفسارات "الغد": "لا يهمنا من نلاقي في انطلاق التصفيات، ونحترم طموح جميع الفرق المشاركة، إلا أننا لدينا هدف واحد، ونعمل بروح الفريق إداريا وفنيا لتحقيقه، وهو خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات، والإعلان عن بداية جديدة لمنتخبات الفئات العمرية السنية، والتي نعتبرها أساس العمل نحو مستقبل واعد للطائرة الأردنية".وحول مدى التفاؤل بمستوى ونتائج منتخب الناشئين في هذه التصفيات، أجاب الوسلاتي: "متفائل إلى حد كبير، طبعا بعد توفيق الله وتقديم اللاعبين ما نطمح به، إلا أننا نخبئ مفاجأة سارة للمتابعين ومحبي الطائرة الأردنية، من خلال هذا المنتخب الذي يملك مواهب مميزة في مختلف مراكز اللعب، واجتهدنا والجهاز الفني المعاون في تدريبات يومية مكثفة، وخضنا العديد من المباريات الودية مع منتخبات الشباب وبعض الأندية المحلية، وعالجنا الأخطاء وعززنا الايجابيات، ونعتبر المنتخب الوطني في جاهزية مقبولة إلى حد كبير".وعن سبب تسمية منتخب الناشئين" بمستقبل الطائرة الأردنية"، رد الوسلاتي: "يستحق هذا المنتخب تسميته بمنتخب المستقبل، وما أريد تأكيده أننا في الجهاز الفني لكافة المنتخبات الوطنية، نعمل وفق إستراتيجية باركتها رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وتلقى الدعم الكبير من مجلس الإدارة ومتابعة وجهود نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات".وأكمل: "تعمل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بجد، وتكثف جهودها من أصغر فئة إلى أكبرها، وفق سياسة عمل فنية وتقييم دوري لخطة العمل والنتائج، في أجواء من الدعم والتحفيز الإداري، واعتقد أن الكرة الطائرة الأردنية تسير على المسار الصحيح، وستقطف ثمار العمل بعد سنوات وجيزة، لكن يبقى المؤرق هو البنية التحتية من حيث عدد الصالات التي تحتاجها المنتخبات الوطنية للتدريب اليومي".وحول التعاقد مع التونسي فاهم الحديدي ومهامه الفنية خلال الفترة المقبلة، بين الوسلاتي : "يملك الحديدي سيرة مميزة في التدريب، وهو بالأصل متخصص في التربية البدنية أكاديميا، وسبق وأن درب منتخبي الناشئين والشباب في تونس، وعمل مع العديد من الأندية التونسية والعربية، ويملك الخبرة التدريبية الكبيرة في التكوين والإعداد وصقل المواهب الصغيرة".وتابع: "الحديدي ابن منطقة مميزة في تونس في تصدير أفضل الواعدين ونجوم الطائرة التونسية حاليا، واستطاع تشبيه منطقته بالنسبة لشغفها وعملها في الكرة الطائرة، إلى حد كبير بمدرسة شباب الحسين المميزة في الكرة الطائرة الأردنية من حيث الأسلوب والنتائج، وهو سيتولى مهمة المدير الفني للفئات العمرية، وسيكون العمل تحت إشرافي، ونملك مدربين محليين مميزين، لا سيما اسماعيل توفيق للرجال والسيدات، وفايز الدعجة للشباب، وحسين سويلم للناشئين، ويعقوب القهوجي للواعدات وإسلام دراغمة للواعدين".يذكر أن وفد منتخب الناشئين سيغادر يوم الأربعاء المقبل إلى عُمان، برئاسة عضو الاتحاد حسان المصري، ويرافقه الوسلاتي، والمدرب حسين سويلم، إلى جانب اللاعبين محمد أبودية، ايهم النقيب، سند حسونة، مجاهد نضال، ماجد هارون، عمر هارون، عبدالله شبانة، نصر الله نصار، معتز النقيب، محمد مبارك، محمد شاهين، وأحمد الزركية.ويستهل منتخب الناشئين مشواره في التصفيات الآسيوية، بمواجهة عُمان عند الساعة السابعة يوم الجمعة المقبل، ويلاقي السعودية بذات التوقيت في اليوم التالي يوم السبت الموافق 11 الشهر الحالي، فيما يختتم لقاءاته بمواجهة لبنان عند الساعة الخامسة من مساء الأحد.