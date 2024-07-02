الوسلاتي يرشح 3 منتخبات للمنافسة على لقب "الطائرة العربية" للناشئين

مصطفى بالو

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عمان- أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة، التونسي هيثم الوسلاتي، أن البطولة العربية للناشئين ستحفل بمباريات تنافسية قوية، متوقفا عند تاريخ المنتخبات المشاركة.وتبدأ منافسات البطولة اليوم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره بملاقاة نظيره المنتخب القطري عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، فيما يلتقي البحرين مع ليبيا عند الساعة الواحدة ظهرا، ويلعب الكويت مع السعودية عند الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى 11 تموز (يوليو) الحالي.وقال الوسلاتي في تصريحات لـ"الغد": "تنتمي المنتخبات المشاركة لدول متميزة في رعاية الفئات العمرية، وفق عمر تنافسي طويل، وسبق لنا أن واجهنا معظمها رسميا ووديا، فمثلا المنتخب السعودي قادم من رحلة استعداد ومسيرة تنافسية لافتة، وسبق له أن خطف البطاقة الأولى المؤهلة إلى نهائيات آسيا عن منطقة الغرب، وعمره التنافسي متناسب، ويملك لاعبوه الخبرة التنافسية التراكمية، وهو أحد المرشحين لنيل اللقب، بعدما أنهى معسكرا تدريبيا في مصر".وأضاف: "لا يختلف المنتخب الليبي في ميزان القوة الفنية، ويعتبر مرشحا قويا للتتويج باللقب، فالكرة الطائرة الأفريقية بمنتخباتها لجميع الفئات العمرية، معروفة بإنجابها لاعبين المميزين، وضمن معدل أعمار تنافسية لسنوات طويلة، وهو الحائز على المركز الثاني في بطولة أفريقيا، والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين".وزاد: "المنتخب العراقي معروف آسيويا، ويملك لاعبوه إمكانيات وقدرات فنية، وعين مدربا إيرانيا يعد الفريق للمستقبل، وأتوقع أن يكون له كلمة في المنافسات العربية وينافس على المراكز الأولى في البطولة".وأكمل: "واجهنا المنتخب البحريني وديا، وهو منتخب منظم ومنسجم، ويملك لاعبين على سوية فنية جيدة، وأتوقع أن يكون حاضرا بقوة في المنافسات العربية، لكن لا أعلم الكثير عن قطر والكويت، وأعتقد أنهما قادمان بجاهزية كبيرة".وعن حظوظ المنتخب الوطني للناشئين، رد الوسلاتي: "قادرون على مقارعة المنتخبات العربية، وننظر للفريق إداريا وفنيا على أنه منتخب الأمل للطائرة الأردنية، وسنضع له خطة استراتيجية طويلة الأمد".وشرح: " كانت المشاركة الأولى لمنتخب الناشئين في تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات آسيا، في ظل عمر تدريبي واستعدادي لا يزيد عن عام ونصف، وهو عمر صغير بالنسبة للكرة الطائرة، ورصدنا مؤشر التطور الذهني والبدني، ووجدنا تطورا كبيرا من فترة إلى أخرى، خاصة بعد المشاركة الإقليمية، ثم مباريات معسكره التدريبي أمام السعودية ومصر، ولقاء المنتخب البحريني في عمان".وأردف قائلا: "خطتنا تمر بفترتين، الأولى التكوين ومدتها لا تزيد على 4 سنوات، ثم مرحلة النتائج وقطف الثمار، وهذه المشاركة الرسمية الثانية تعتبر للفريق، ويحتاج إلى المزيد من الصبر للوصول إلى مرحلة المنافسة على الألقاب، لكن ذلك لا يمنع المنتخب الوطني من تحقيق النتائج والحضور المميز".