الوسلاتي يرصد دوري الشباب.. ودورة للمعلومات والإحصاء في الملاعب المحلية

مصطفى بالو

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عمان - تحظى مباريات دوري الشباب لكرة الطائرة المقامة حاليا، بمتابعة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.ويهدف الوسلاتي إلى رصد أفضل الخامات، وتقييم تجربة الأندية في الاهتمام بالقواعد الناشئة، باعتبارها الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، وفق خطة العمل وإنجاز خطوطها العريضة، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة الطائرة ولجنة المنتخبات الوطنية خلال توليه مهمة الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية للموسم 2024.وصرح الوسلاتي: "تتباين مستويات الخامات الشابة من ناد إلى آخر، ونأخذ بعين الاعتبار إمكانات الأندية في هذا الجانب، والتي تنعكس على تجربتها في هذا المضمار، فهناك أندية لها تجربة طويلة، وتقدم نماذج مميزة لفرقها والمنتخبات الوطنية، وأخرى تجتهد وفق إمكانياتها في هذا المجال، ونعمل على القاسم المشترك فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها".تسمية المنتخب الوطنيوحول أهمية رصد مباريات دوري الشباب المقامة حاليا، أجاب الوسلاتي: "نرصد المباريات بقصد اختيار أفضل العناصر، وتسمية منتخب الشباب للموسم المقبل، لنضع خطة إعداد تتلاءم مع أهداف المرحلة المقبلة، خصوصا وأن اتحاد الكرة الطائرة مقبل على استضافة بطولة غرب آسيا للشباب في الموسم 2024، ونعمل بروح الفريق لتجهيز المنتخب الوطني للشباب بمستوى الحدث، والحضور المشرف للطائرة الأردنية في البطولة التي تقام على أرضه وبين جماهيره، منطلقين من المستوى الطيب الذي ظهر عليه في السعودية خلال البطولة الماضية، ومتفقين مع رؤية ومساعي اتحاد الكرة الطائرة نحو التطوير".وحول تقييمه العام لوضع الكرة الطائرة الأردنية، منذ استلامه المهمة الفنية للمنتخبات الوطنية، قال الوسلاتي: "فضلت عرض الأردن على عروض عربية ومنها سعودية، وذلك لما تابعته من خطوات جادة لاتحاد اللعبة ومساعيه نحو التطوير، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ووقف نائب الرئيس جهاد قطيشات على كل صغيرة وكبيرة، وعندما قابلته لاحظت الحماس نحو التطوير لكافة أركان اللعبة، ورغبة الحضور والمنافسة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، ووجدت انسجاما وتفاهما على الخطوط العريضة، وانطلقنا بروح الفريق الواحد لإنجاز بنود خطة العمل".وأردف: " توجد الخامات من الفئات العمرية إلى الرجال والسيدات، لكن ما اصطدمنا به غياب البنية التحتية والصالات، على خلاف ما عايشته في بلدي تونس، وغيرها من البلدان العربية، من حيث وجود صالات خاصة لاتحاد وأندية اللعبة، وهو ما شكل هاجسا لاتحاد الكرة الطائرة قبيل استضافته بطولة الأندية العربية، لكن الرغبة والحماس والانسجام في الأفكار العامة بين الاتحاد والأندية، والاجتهاد الدائم للتطوير والتحسين وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي والفني والمالي، يريحني إلى حد كبير ونطمح بأن نوفق في تحقيق الطموحات والأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل".وانطلقت منافسات دوري الشباب لكرة الطائرة مؤخرا، بمشاركة فرق الدوري الممتاز شباب الحسين، الكرمل، الوحدات، العودة، عيرا، المحطة، التعاون ودير علا، ومن الدرجة الأولى البقعة، الطوال وفوعرا، حيث قسمت الأندية على مجموعتين، تضم الأولى شباب الحسين، فوعرا، عيرا، الطوال، العودة والتعاون، فيما تضم المجموعة الثانية الكرمل، المحطة، الوحدات، ديرعلا، البقعة والكرمل.وتقام منافسات البطولة، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني بحسب رصيد النقاط من كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي الذي يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأول، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية لتحديد البطل والوصيف، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.ويذكر أن نتائج المباريات إلى الآن، أسفرت عن فوز العودة على عيرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-8، و25-9، والعودة على التعاون بنتيجة 3-0 بواقع 25-5، 25-10، 25-11، والطوال على فوعرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-17، 16-25، 25-19 و25-21، والوحدات على المحطة 3-0، بواقع 25-8، 25-14، و25-9، وشباب الحسين على التعاون 3-0، بواقع 25-3، 25-4، و25-1، والبقعة على الكرمل 3-0، بواقع 25-17، 25-21، و25-10، وشباب الحسين على فوعرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-8، 25-18، و25-7، والطوال على عيرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-20، 21-25، 25-20 و25-22، والكرمل على المحطة بنتيجة 3-0، بواقع 25-12، 25-16 و25-23، والوحدات على دير علا بنتيجة 3-0، بواقع 25-13، 25-20، و25-21.وتستأنف مباريات الدور الاول يوم الثلاثاء المقبل، حين يلتقي شباب الحسين مع الطوال عند الساعة الخامسة في قصر الرياضة، والتعاون مع عيرا عند الساعة السابعة في الصالة ذاتها، والتي تحتضن في اليوم التالي المحطة مع دير علا الساعة الخامسة، والبقعة مع الوحدات عند الساعة السابعة.الاتحاد يجتمعمن ناحية ثانية، من المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة نائب الرئيس جهاد قطيشات، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات لاستضافة بطولة الاندية العربية لكرة الطائرة خلال الفترة من 17 إلى 27 شباط (فبراير) المقبل.وسيتم خلال الاجتماع، حسم موضوع الصالات التي ستستضيف المباريات الرسمية وتدريبات الأندية المشاركة، بعد أن شكلت هاجسا لاتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة، وتحديدها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، مع بدء العد التنازلي لحضور لجنة الكشف المختصة من الاتحاد العربي للكرة الطائرة نهاية الشهر الحالي.دورة إحصاء تحليلية محليةإلى ذلك، كشف قطيشات، عن تنظيم دورة محلية للإحصاء التحليلي (تحليل الأداء) المعروفة باسم VIS، مشيرا إلى أنها مهمة جدا، وباتت ضرورة ملحة في الأجهزة الفنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية.وبين قطيشات أن الاتحاد يهدف إلى الاستفادة من خبرات مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، والمدرب الوطني يعقوب القهوجي، بعد مشاركتهما في دورة الإحصاء والمعلومات التحليلية، والتي اختتمت مؤخرا بإشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين.ويذكر أن الاتحاد سمى مدرب منتخب الشباب الدعجة، فيما شارك القهوجي على نفقته الخاصة، في هذه الدورة المتقدمة، والتي تنسجم مع رؤى وأهداف اتحاد اللعبة نحو تطوير كافة أركان اللعبة، ومواكبة كل ما يطرأ من جديد في كافة الشؤون الفنية والتحكيمية والتدريبية.