"اليابان" أول الواصلين.. والمنتخب الوطني يواصل تحضيراته المكثفة

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وصل إلى العاصمة عمان أول من أمس المنتخب الياباني، وذلك للمشاركة في منافسات البطولة الثامنة عشرة للشباب بكرة اليد، والتي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم 26 تموز (يوليو) الحالي، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في بولندا صيف العام المقبل، وتشهد منافسات البطولة مشاركة 13 منتخبا من القارة الآسيوية هي (الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الصين تايبيه، هونغ كونغ، إيران، السعودية، البحرين، الكويت، عمان، الهند وقطر).ويعتبر المنتخب الياباني من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على لقب البطولة، نظرا لما يتميز به من مستوى فني جيد، وينتظر أن يجري اليوم تدريبات يومية قبل موعد الاستحقاق الرسمي.ويذكر أن قرعة البطولة وضعت المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي عمان والهند، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى منتخبات البحرين، السعودية، هونغ كونغ، وضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت، إيران والصين، فيما جاءت في المجموعة الرابعة منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الصين تايبيه، وقطر.وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، تلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم، بينما تخوض بقية المنتخبات لقاءات تحديد المراكز.ويخوض المنتخب الوطني أول لقاءاته في البطولة الآسيوية يوم 15 الشهر الحالي، عندما يلاقي المنتخب العماني، وفي اليوم التالي يلاقي نظيره المنتخب الهندي.وتبدو الفرصة مواتية بكل قوة أمام المنتخب الوطني لبلوغ الدور الثاني، نظرا لما يتميز به من مستوى فني مقارنة بالمستوى الفني لمنتخبي عمان والهند، وحسب جدول مباريات البطولة تقام في اليوم الواحد خمس مباريات، حيث تبدأ المباراة الأولى عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمباراة الثانية تبدأ عند الساعة الثانية مساء، والمباراة الثالثة تبدأ عند الساعة الرابعة مساء، والمباراة الرابعة تبدأ عند الساعة السادسة مساء، فيما تبدأ المباراة الخامسة عند الساعة الثامنة مساء.المنتخب في معسكر مغلقدخل المنتخب الوطني للشباب في معسكر مغلق يقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويشتمل على التدريبات الصباحية والمسائية، والتي تهدف للمحافظة على المستوى الفني العام الذي وصل إليه الفريق بمراحل عدة، ضمن برنامجه التدريبي.وسبق للمنتخب الوطني أن أقام معسكرات تدريبية في سلطنة عمان والسعودية ومرتين في مصر، والفريق يضم في صفوفه نخبة جيدة من اللاعبين الذين يعول عليهم الاتحاد كثيرا في المرحلة المقبلة، وإعدادهم بصورة جيدة من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تقام مطلع العام 2026، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم.وتعتبر مشاركة الأردن في البطولة الآسيوية للشباب هي الثالثة منذ انطلاق منافسات البطولة، حيث كانت المشاركة الأولى في العام 2008، ووقتها تحصل المنتخب الوطني على المركز الخامس على سلم ترتيب الفرق المشاركة، وجاءت المشاركة الثانية في العام 2016، وفيها جاء المنتخب الوطني في المركز الثامن.سيطرة قطرية كويتيةتشير سجلات البطولة الآسيوية للشياب، إلى سيطرة منتخبي الكويت وقطر على ألقاب البطولة، حيث تمكن كل فريق من الفوز باللقب 5 مرات، حيث تمكن المنتخب القطري من الفوز بالألقاب في الأعوام 1994، 2010، 2012، 2014، 2016، بينما تمكن المنتخب الكويتي من الظفر بألقاب البطولة في الأعوام 2000، 2002، 2004، 2006، 2008.وفاز المنتخب الكوري بلقب البطولة 3 مرات كانت في الأعوام 1988، 1992، 2018، وفاز المنتخب الياباني باللقب مرة واحدة في العام 2022، وكذلك المنتخب الإماراتي الذي توج باللقب في العام 1996، وأيضا المنتخب الصيني الذي فاز باللقب في العام 1990، وكذلك فعل المنتخب البحريني الذي فاز بلقب البطولة مرة واحدة وكانت في العام 2022.