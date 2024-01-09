الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية

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اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية
تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي استعداد لبطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.اضافة اعلان
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