اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية

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تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي استعداد لبطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.