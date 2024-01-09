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الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
5:01 م
اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية
اليابان يقسو على منتخبنا الوطني بسداسية
تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي استعداد لبطولة كأس آسيا في قطر، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة.
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