اليد السلطية تعوض "الدوري" بالتتويج بلقب "كأس الأردن"

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عوض فريق السلط إخفاقه بلقب دوري الدرجة الأولى، عندما ظفر بلقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، وذلك بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق الأهلي بنتيجة 28-23 والشوط الأول لمصلحته 17-9، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بحضور رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، وأسرة الناديين، وجمهور كبير تفاعل مع مجريات المباراة، في الوقت الذي سيطرت على المباراة مشاعر الحزن على أرواح شهداء الأهل في قطاع غزة، والذين يتعرضون للعدوان الغاشم من قبل الجيش الصهيوني، حيث اقتصرت مراسم التتويج على تقليد اللاعبين الميداليات وتسليم الكأس لكابتن فريق السلط، مثلما تم تتويج فريق الأهلي بلقب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وفريق السلط صاحب المركز الثاني لهذه المسابقة.المباراة النهائية لبطولة الكأس شهدت سيطرة كاملة لفريق السلط الذي نجح في رفع فارق الأهداف منذ بداية المباراة والذي وصل إلى 10-3، قبل أن يستعيد الأهلي عافيته ويبدأ بتقليص الفارق الذي بقي لمصلحة السلط مع نهاية الشوط الأول 16-9.ومع بداية الشوط الثاني تمكن الأهلي من تقليص الفارق بعد أن ركز على عبدالرحمن العقرباوي وخالد عزالدين ومحمد أنيس ومعاذ طه في بناء الهجمات المضادة، والتي جعلت النتيجة تصل لفارق الهدفين 19-21، بيد أن إصرار لاعبي السلط محمود الهنداوي ومحمد الحاج ومعتصم الدبعي وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات، مكن الفريق من العودة إلى تسجيل العديد من الأهداف المتتالية وإحباط مخططات الأهلي ليخرج السلط فائزا بفارق 5 أهداف وبنتيجة 28-25.وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي اعتاد اتحاد اللعبة على إقامتها سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية 2023 بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).ومنذ العام 1999، أطلق الاتحاد الأردني لكرة اليد اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.