الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليد الشاطئية".. تحضيرات مثالية لبلوغ "بطولة العالم" للمرة الثانية

أحد لاعبي المنتخب الوطني يسدد على المرمى الألماني في بطولة العالم الماضية (من المصدر)
أحد لاعبي المنتخب الوطني يسدد على المرمى الألماني في بطولة العالم الماضية (من المصدر)
 يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي تقام خلال الفترة من 20 ولغاية 28 نيسان (أبريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة لبطولة العالم المقررة في مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) 2025.اضافة اعلان
ويسعى المنتخب الوطني إلى الظهور بالصورة الإيجابية والمثالية في البطولة الآسيوية، لتأكيد التطور الكبير والملحوظ الذي أصاب "اليد الشاطئية"، وتكرار الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق العام الماضي في التأهل إلى بطولة العالم التي أقيمت في اليونان، بعد أن نال المنتخب الوطني المركز الثاني في البطولة الآسيوية (التصفيات)، والتي جرت في إيران.
الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي يولي "اليد الشاطئية"، اهتماما كبيرا من خلال رعايته الدائمة والدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد لإدامة عمل المنتخبات الوطنية، وخصوصا "الناشئين والواعدين" باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية التطوير، والتي يتطلع الاتحاد من خلالهم إلى بناء المنتخبات الوطنية والدفع بها في المشاركات الرسمية.
ونجح الاتحاد في الفترات الماضية إلى بناء المنتخب الوطني للناشئين من خلال إقامة مركزين للواعدين في عمان وإربد، وبعد فترة من التأسيس والإعداد المثالي، أقام الاتحاد تجمعا شارك فيه اللاعبون كافة، والقصد منه انتقاء اللاعبين المميزين وضمهم إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيمثل الأردن في الاستحقاق الآسيوي المقبل.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح الله وسلمان الدعجة، حيث يشتمل برنامج الإعداد على التدريبات اليومية، والمعسكرات الداخلية، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى تأمين المباريات الودية مع الفرق المحلية.
ويضم المنتخب الوطني حاليا، مجموعة كبيرة من اللاعبين في الفئات العمرية 2008 - 2009، ويتطلعون إلى تسجيل حضورهم القوي في البطولة التأهيلية، لتكرار الإنجاز الكبير، وتأكيد ما وصلت إليه اليد الشاطئية إلى المستوى الذي بات يلبي الطموح.
ويذكر أن الإنجاز المتميز الذي حققه المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الماضية، شهد تفوقا كبيرا على منتخبات قطر والهند وأفغانستان، بينما تعرض الفريق إلى خسارة وحيدة كانت أمام المنتخب الإيراني، الذي توج باللقب، ليتأهل المنتخب برفقة المنتخبين الإيراني والقطري إلى بطولة العالم، والتي جرت في اليونان في أول ظهور لكرة اليد الأردنية في المحفل العالمي، والذي شهد تألقا كبيرا تمثل بتحقيق المنتخب فوزا تاريخيا على حامل اللقب المنتخب الإسباني، ثم الفوز على صاحب الأرض والجمهور المنتخب اليوناني، لينتقل المنتخب إلى الدور الثاني، حيث كان قريبا جدا من بلوغ الدور ربع النهائي لولا الخسارة الظالمة وغير المستحقة التي تعرض لها أمام المنتخب الألماني.
ويسعى الاتحاد الأردني إلى استضافة البطولة الآسيوية بعد أن تقدم لها رسميا، وفي حال وافق الاتحاد الآسيوي على إقامتها في الأردن، فإن فرصة تحقيق مركز متقدم والتأهل إلى بطولة العالم المقبلة ستزداد، خصوصا في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الاتحاد الأردني إلى المنتخب الوطني.
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